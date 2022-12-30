https://ria.ru/20221230/feldsher-1842552797.html
СК выясняет, почему пермский фельдшер не приехала к больному ребенку
СК выясняет, почему пермский фельдшер не приехала к больному ребенку - РИА Новости, 30.12.2022
СК выясняет, почему пермский фельдшер не приехала к больному ребенку
Следователи начали проверку после появления информации, что пермский фельдшер не поехала к ребенку с высокой температурой, а лишь посоветовала матери не кормить РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T20:01
2022-12-30T20:01
2022-12-30T20:10
происшествия
здоровье - общество
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 30 дек - РИА Новости. Следователи начали проверку после появления информации, что пермский фельдшер не поехала к ребенку с высокой температурой, а лишь посоветовала матери не кормить ребенка печеньем и сладостями, сообщает региональное управление СК РФ.Как отмечает следствие, о ситуации рассказала в видеозаписи мать маленького мальчика, у которого долго держалась высокая температура. Ситуация произошла в поселке Орел в Пермском крае. Приехавшая к больному ребенку скорая помощь передала информацию местному фельдшеру, однако на следующий день женщина не приехала на вызов. Указывается, что обеспокоенную мать мальчика в поликлинике направили напрямую домой к фельдшеру, но медик отказалась выезжать к ребёнку, сославшись на усталость, и посоветовала не кормить его печеньем и сладким. "Организована доследственная проверка по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи малолетнему ребенку", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, после этого будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20221221/mladenets-1840379553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
20:01 30.12.2022 (обновлено: 20:10 30.12.2022)
СК выясняет, почему пермский фельдшер не приехала к больному ребенку
СК в Перми выясняет, почему фельдшер не приехала к больному ребенку с высокой температурой