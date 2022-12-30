https://ria.ru/20221230/evropa-1842559674.html
СМИ: США удалось сыграть на страхе Европы перед Россией
СМИ: США удалось сыграть на страхе Европы перед Россией - РИА Новости, 30.12.2022
СМИ: США удалось сыграть на страхе Европы перед Россией
США почти удвоили количество и стоимость заключенных контрактов по продаже оружия союзникам по НАТО в этом году, поскольку украинский кризис вынудил Европу... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T21:16
2022-12-30T21:16
2022-12-30T21:25
в мире
сша
европа
украина
нато
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. США почти удвоили количество и стоимость заключенных контрактов по продаже оружия союзникам по НАТО в этом году, поскольку украинский кризис вынудил Европу задуматься о наращивании вооружений, написал обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy."В прошлом году американское правительство одобрило 14 крупных оружейных сделок с союзниками по альянсу на сумму около 15,5 миллиарда долларов. В 2022 году количество контрактов увеличилось до 24 на сумму около 28 миллиардов с учетом Финляндии", — говорится в публикации.Как показывают цифры, Соединенные Штаты смогли нажиться и остаются основным поставщиком оружия для союзников в Европе в краткосрочной перспективе, отметил автор.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и союзники по НАТО поддерживают киевский режим военной помощью на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221230/rossiya-1842533673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, европа, украина, нато, владимир путин
В мире, США, Европа, Украина, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
21:16 30.12.2022 (обновлено: 21:25 30.12.2022)
СМИ: США удалось сыграть на страхе Европы перед Россией
FP: страх перед Россией помог США удвоить продажи вооружений странам НАТО в Европе