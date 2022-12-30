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Правительство предложит прекратить действие договоров СЕ в отношении России - РИА Новости, 30.12.2022
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Правительство предложит прекратить действие договоров СЕ в отношении России
Правительство предложит прекратить действие договоров СЕ в отношении России - РИА Новости, 30.12.2022
Правительство предложит прекратить действие договоров СЕ в отношении России
Правительство решило одобрить и представить Владимиру Путину предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы, следует из... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:34
2022-12-30T20:00
политика
россия
госдума рф
совет европы
правительство рф
владимир путин
европейский суд по правам человека (еспч)
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство решило одобрить и представить Владимиру Путину предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы, следует из постановления на официальном интернет-портале правовой информации."Одобрить и представить президенту для внесения в Государственную думу Федерального собрания предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы", — говорится в документе.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.Так, Москва вышла из группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; частичного соглашения 1990 года, учреждающего Европейскую комиссию за демократию через право; частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.В список также вошли: Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ; Европейская аудиовизуальная обсерватория; расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы; расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы, а также расширенное частичное соглашение Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".
https://ria.ru/20221212/espch-1838096282.html
https://ria.ru/20221130/espch-1835267084.html
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политика, россия, госдума рф, совет европы, правительство рф, владимир путин, европейский суд по правам человека (еспч), парламентская ассамблея совета европы, михаил мишустин
Политика, Россия, Госдума РФ, Совет Европы, Правительство РФ, Владимир Путин, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Парламентская ассамблея Совета Европы, Михаил Мишустин
17:34 30.12.2022 (обновлено: 20:00 30.12.2022)
 
Правительство предложит прекратить действие договоров СЕ в отношении России

Правительство предложит Путину прекратить действие договоров Совета Европы для России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства в Москве
Дом правительства в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом правительства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство решило одобрить и представить Владимиру Путину предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы, следует из постановления на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить и представить президенту для внесения в Государственную думу Федерального собрания предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы", — говорится в документе.
Здание Европейского суда по правам человека - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 15:35
Генсек Совета Европы призвала Россию выполнять постановления ЕСПЧ
Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 13:45
Российским судьям разрешили больше не изучать практику ЕСПЧ
Так, Москва вышла из группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; частичного соглашения 1990 года, учреждающего Европейскую комиссию за демократию через право; частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.
В список также вошли: Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ; Европейская аудиовизуальная обсерватория; расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы; расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы, а также расширенное частичное соглашение Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 08:00
Санкции ЕС отменяют русскую культуру, ацетон и лазеры
 
ПолитикаРоссияГосдума РФСовет ЕвропыПравительство РФВладимир ПутинЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Парламентская ассамблея Совета ЕвропыМихаил Мишустин
 
 
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