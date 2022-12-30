17:34 30.12.2022 (обновлено: 20:00 30.12.2022)
Правительство предложит прекратить действие договоров СЕ в отношении России
Правительство предложит Путину прекратить действие договоров Совета Европы для России
Дом правительства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство решило одобрить и представить Владимиру Путину предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы, следует из постановления на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить и представить президенту для внесения в Государственную думу Федерального собрания предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы", — говорится в документе.
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Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.
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Так, Москва вышла из группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; частичного соглашения 1990 года, учреждающего Европейскую комиссию за демократию через право; частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.
В список также вошли: Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ; Европейская аудиовизуальная обсерватория; расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы; расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы, а также расширенное частичное соглашение Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".
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