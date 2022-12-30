https://ria.ru/20221230/evropa-1842526330.html

Правительство предложит прекратить действие договоров СЕ в отношении России

Правительство предложит прекратить действие договоров СЕ в отношении России - РИА Новости, 30.12.2022

Правительство предложит прекратить действие договоров СЕ в отношении России

Правительство решило одобрить и представить Владимиру Путину предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы, следует из... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:34

2022-12-30T17:34

2022-12-30T20:00

политика

россия

госдума рф

совет европы

правительство рф

владимир путин

европейский суд по правам человека (еспч)

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство решило одобрить и представить Владимиру Путину предложение прекратить действие в отношении России договоров Совета Европы, следует из постановления на официальном интернет-портале правовой информации."Одобрить и представить президенту для внесения в Государственную думу Федерального собрания предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы", — говорится в документе.Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что станет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение — Россия перестает быть членом организации с 16 марта.В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы.Так, Москва вышла из группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям; частичного соглашения 1990 года, учреждающего Европейскую комиссию за демократию через право; частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.В список также вошли: Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ; Европейская аудиовизуальная обсерватория; расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы; расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы, а также расширенное частичное соглашение Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".

https://ria.ru/20221212/espch-1838096282.html

https://ria.ru/20221130/espch-1835267084.html

https://ria.ru/20221219/sanktsii-1839567936.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, госдума рф, совет европы, правительство рф, владимир путин, европейский суд по правам человека (еспч), парламентская ассамблея совета европы, михаил мишустин