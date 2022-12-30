https://ria.ru/20221230/energodar-1842454240.html

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:18

2022-12-30T13:18

2022-12-30T17:34

специальная военная операция на украине

энергодар

безопасность

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запорожская аэс

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар под обстрелом боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, огонь открыт по береговой линии Энергодара и окрестностям атомной электростанции."Разрывы украинских снарядов фиксируются вблизи промзоны и ЗАЭС. Удары наносятся с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20221224/obstrely-1841106617.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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