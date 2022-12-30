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Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/energodar-1842454240.html
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:18
2022-12-30T17:34
специальная военная операция на украине
энергодар
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар под обстрелом боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, огонь открыт по береговой линии Энергодара и окрестностям атомной электростанции."Разрывы украинских снарядов фиксируются вблизи промзоны и ЗАЭС. Удары наносятся с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20221224/obstrely-1841106617.html
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:18 30.12.2022 (обновлено: 17:34 30.12.2022)
 
Украинские войска обстреляли Энергодар

Украинские войска обстреляли промзону Энергодара и окрестности Запорожской АЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре.
Стела с названием города в Энергодаре. - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Энергодар под обстрелом боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, огонь открыт по береговой линии Энергодара и окрестностям атомной электростанции.
"Разрывы украинских снарядов фиксируются вблизи промзоны и ЗАЭС. Удары наносятся с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца", - подчеркнул Рогов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря, 17:29Специальная военная операция на Украине
Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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