https://ria.ru/20221230/energodar-1842454240.html
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:18
2022-12-30T13:18
2022-12-30T17:34
специальная военная операция на украине
энергодар
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:193:2950:1852_1920x0_80_0_0_45a5863712666added4edb7f2316f872.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Энергодар, разрывы снарядов зафиксированы вблизи промзоны и Запорожской АЭС, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Энергодар под обстрелом боевиков ВСУ", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, огонь открыт по береговой линии Энергодара и окрестностям атомной электростанции."Разрывы украинских снарядов фиксируются вблизи промзоны и ЗАЭС. Удары наносятся с применением тяжелых видов вооружения, включая артиллерию натовского образца", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20221224/obstrely-1841106617.html
энергодар
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_6089ccaa7a93983d38f30b463d9228e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:18 30.12.2022 (обновлено: 17:34 30.12.2022)
Украинские войска обстреляли Энергодар
Украинские войска обстреляли промзону Энергодара и окрестности Запорожской АЭС