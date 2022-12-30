Эксперт не уверен в готовности ЕС к эмбарго на нефтепродукты России
Эксперт Белогорьев: готовность ЕС к эмбарго на нефтепродукты РФ остается под вопросом
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия до сих пор остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу, поэтому готов ли Евросоюз к введению эмбарго на них, остается большим вопросом, заявил в интервью РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Это открытый вопрос, потому что Россия остается крупнейшим поставщиком в Европу. По дизельному топливу мы поставляем примерно 600 тысяч баррелей в сутки, а все остальные крупные поставщики (Саудовская Аравия, США, Индия) - где-то по 200 тысяч", - ответил Белогорьев на вопрос о том, готова ли Европа к введению эмбарго на нефтепродукты. "США вряд ли готовы нарастить (поставки нефтепродуктов в ЕС - ред.). Могут ли Индия и Саудовская Аравия? Большой вопрос. Что с другими поставщиками? Тут тоже есть сложности", - добавил он.
В целом Россия по-прежнему поставляет в ЕС и Великобританию порядка 1 миллиона баррелей в сутки нефтепродуктов - это в основном дизельное топливо, мазут и нафта, оценивает эксперт. Поэтому эмбарго может стать проблемой для обеих сторон. А поскольку Китай и Индия сами экспортируют нефтепродукты, то перенаправлять эти объемы придется не только в Азию, но и на более мелкие рынки Африки и Латинской Америки.
Оценить же влияние потолка цен на нефтепродукты, который ЕС и ряд других стран планируют ввести с 5 февраля, пока также сложно. "Мы не знаем пока, каким будет этот потолок. Для стран G7 сохранение экспорта российских дизельного топлива или мазута (для баланса рынка - ред.) менее принципиально, так этот рынок более узкий и немного по-другому работающий", - отмечает Белогорьев.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.