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Эксперт не уверен в готовности ЕС к эмбарго на нефтепродукты России - РИА Новости, 30.12.2022
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Эксперт не уверен в готовности ЕС к эмбарго на нефтепродукты России
Эксперт не уверен в готовности ЕС к эмбарго на нефтепродукты России - РИА Новости, 30.12.2022
Эксперт не уверен в готовности ЕС к эмбарго на нефтепродукты России
Россия до сих пор остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу, поэтому готов ли Евросоюз к введению эмбарго на них, остается большим вопросом,... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T08:29
2022-12-30T08:29
экономика
цены на нефть
европа
индия
евросоюз
россия
g7
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия до сих пор остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу, поэтому готов ли Евросоюз к введению эмбарго на них, остается большим вопросом, заявил в интервью РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Это открытый вопрос, потому что Россия остается крупнейшим поставщиком в Европу. По дизельному топливу мы поставляем примерно 600 тысяч баррелей в сутки, а все остальные крупные поставщики (Саудовская Аравия, США, Индия) - где-то по 200 тысяч", - ответил Белогорьев на вопрос о том, готова ли Европа к введению эмбарго на нефтепродукты. "США вряд ли готовы нарастить (поставки нефтепродуктов в ЕС - ред.). Могут ли Индия и Саудовская Аравия? Большой вопрос. Что с другими поставщиками? Тут тоже есть сложности", - добавил он. В целом Россия по-прежнему поставляет в ЕС и Великобританию порядка 1 миллиона баррелей в сутки нефтепродуктов - это в основном дизельное топливо, мазут и нафта, оценивает эксперт. Поэтому эмбарго может стать проблемой для обеих сторон. А поскольку Китай и Индия сами экспортируют нефтепродукты, то перенаправлять эти объемы придется не только в Азию, но и на более мелкие рынки Африки и Латинской Америки. Оценить же влияние потолка цен на нефтепродукты, который ЕС и ряд других стран планируют ввести с 5 февраля, пока также сложно. "Мы не знаем пока, каким будет этот потолок. Для стран G7 сохранение экспорта российских дизельного топлива или мазута (для баланса рынка - ред.) менее принципиально, так этот рынок более узкий и немного по-другому работающий", - отмечает Белогорьев. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.
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экономика, цены на нефть, европа, индия, евросоюз, россия, g7
Экономика, Цены на нефть, Европа, Индия, Евросоюз, Россия, G7
08:29 30.12.2022
 
Эксперт не уверен в готовности ЕС к эмбарго на нефтепродукты России

Эксперт Белогорьев: готовность ЕС к эмбарго на нефтепродукты РФ остается под вопросом

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Россия до сих пор остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу, поэтому готов ли Евросоюз к введению эмбарго на них, остается большим вопросом, заявил в интервью РИА Новости заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Это открытый вопрос, потому что Россия остается крупнейшим поставщиком в Европу. По дизельному топливу мы поставляем примерно 600 тысяч баррелей в сутки, а все остальные крупные поставщики (Саудовская Аравия, США, Индия) - где-то по 200 тысяч", - ответил Белогорьев на вопрос о том, готова ли Европа к введению эмбарго на нефтепродукты. "США вряд ли готовы нарастить (поставки нефтепродуктов в ЕС - ред.). Могут ли Индия и Саудовская Аравия? Большой вопрос. Что с другими поставщиками? Тут тоже есть сложности", - добавил он.
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В целом Россия по-прежнему поставляет в ЕС и Великобританию порядка 1 миллиона баррелей в сутки нефтепродуктов - это в основном дизельное топливо, мазут и нафта, оценивает эксперт. Поэтому эмбарго может стать проблемой для обеих сторон. А поскольку Китай и Индия сами экспортируют нефтепродукты, то перенаправлять эти объемы придется не только в Азию, но и на более мелкие рынки Африки и Латинской Америки.
Оценить же влияние потолка цен на нефтепродукты, который ЕС и ряд других стран планируют ввести с 5 февраля, пока также сложно. "Мы не знаем пока, каким будет этот потолок. Для стран G7 сохранение экспорта российских дизельного топлива или мазута (для баланса рынка - ред.) менее принципиально, так этот рынок более узкий и немного по-другому работающий", - отмечает Белогорьев.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.
Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В отношении нефтепродуктов дату определит правительство РФ.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвропаИндияЕвросоюзРоссияG7
 
 
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