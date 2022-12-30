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Экономист объяснил "странность" инфляции в России - РИА Новости, 30.12.2022
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Экономист объяснил "странность" инфляции в России
Экономист объяснил "странность" инфляции в России - РИА Новости, 30.12.2022
Экономист объяснил "странность" инфляции в России
Необычно низкие темпы инфляции в России моугт быть связаны с ростом числа теневых расчетов в экономике, пишет руководитель направления анализа и прогнозирования РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:16
2022-12-30T10:40
экономика
максим решетников
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Необычно низкие темпы инфляции в России моугт быть связаны с ростом числа теневых расчетов в экономике, пишет руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в статье "Тринадцать тезисов об экономике".По его словам, в последнее время сложилось странное сочетание одновременного увеличения суммы наличных денег и счетов "до востребования", скорости их оборота и при этом низких темпов инфляции.Белоусов предположил, что количество теневых расчетов могло вырасти из-за усиления налогового и финансового контроля.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в России ожидается на уровне 12,4 процента. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4 процента.
https://ria.ru/20221228/ekonomika-1842056445.html
https://ria.ru/20221226/inflyatsiya-1841263144.html
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экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть
Экономика, Максим Решетников, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Цены на нефть
10:16 30.12.2022 (обновлено: 10:40 30.12.2022)
 
Экономист объяснил "странность" инфляции в России

Экономист ЦМАКП Белоусов объяснил странность низкой инфляции в России теневыми расчетами

© Fotolia / sakkmesterkeБизнесвумен строит башню из монет
Бизнесвумен строит башню из монет - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Fotolia / sakkmesterke
Бизнесвумен строит башню из монет. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Необычно низкие темпы инфляции в России моугт быть связаны с ростом числа теневых расчетов в экономике, пишет руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в статье "Тринадцать тезисов об экономике".
"В России есть признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета)", — отмечает экономист.
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По его словам, в последнее время сложилось странное сочетание одновременного увеличения суммы наличных денег и счетов "до востребования", скорости их оборота и при этом низких темпов инфляции.
Белоусов предположил, что количество теневых расчетов могло вырасти из-за усиления налогового и финансового контроля.
По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в России ожидается на уровне 12,4 процента. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4 процента.
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