https://ria.ru/20221230/ekonomika-1842403101.html

Экономист объяснил "странность" инфляции в России

Экономист объяснил "странность" инфляции в России - РИА Новости, 30.12.2022

Экономист объяснил "странность" инфляции в России

Необычно низкие темпы инфляции в России моугт быть связаны с ростом числа теневых расчетов в экономике, пишет руководитель направления анализа и прогнозирования РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:16

2022-12-30T10:16

2022-12-30T10:40

экономика

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148717/01/1487170169_0:0:5048:2840_1920x0_80_0_0_29ff07cc29b0848170b97a9698d03966.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Необычно низкие темпы инфляции в России моугт быть связаны с ростом числа теневых расчетов в экономике, пишет руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в статье "Тринадцать тезисов об экономике".По его словам, в последнее время сложилось странное сочетание одновременного увеличения суммы наличных денег и счетов "до востребования", скорости их оборота и при этом низких темпов инфляции.Белоусов предположил, что количество теневых расчетов могло вырасти из-за усиления налогового и финансового контроля.По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в России ожидается на уровне 12,4 процента. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4 процента.

https://ria.ru/20221228/ekonomika-1842056445.html

https://ria.ru/20221226/inflyatsiya-1841263144.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть