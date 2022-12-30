Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/dtp-1842551217.html
В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой
В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 30.12.2022
В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой
Трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:47
2022-12-30T19:47
происшествия
авто
мурманская область
россия
гибдд мвд рф
дтп
кандалакшский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МУРМАНСК, 30 дек - РИА Новости. Трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД. "На 1201-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген" и "Скания". В результате ДТП три ребёнка погибли", - говорится в сообщении. По факту аварии возбуждено уголовное дело. "Уголовное дело расследуется по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в региональном СУСК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ведомства, производится осмотр поврежденных транспортных средств, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Отмечается, что все дети находились в легковом автомобиле.
https://ria.ru/20221230/dtp-1842540827.html
https://ria.ru/20221230/sud-1842513832.html
мурманская область
россия
кандалакшский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, мурманская область, россия, гибдд мвд рф, дтп, кандалакшский район
Происшествия, Авто, Мурманская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Кандалакшский район
19:47 30.12.2022
 
В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой

В Мурманской области трое детей погибли, двое взрослых пострадали в ДТП с фурой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 30 дек - РИА Новости. Трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
"На 1201-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген" и "Скания". В результате ДТП три ребёнка погибли", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 18:42
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
"Уголовное дело расследуется по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в региональном СУСК РФ.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ведомства, производится осмотр поврежденных транспортных средств, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Отмечается, что все дети находились в легковом автомобиле.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 16:40
В Башкирии водитель предстанет перед судом после ДТП с шестью жертвами
 
ПроисшествияАвтоМурманская областьРоссияГИБДД МВД РФДТПКандалакшский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала