https://ria.ru/20221230/dtp-1842551217.html

В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой

В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 30.12.2022

В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой

Трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:47

2022-12-30T19:47

2022-12-30T19:47

происшествия

авто

мурманская область

россия

гибдд мвд рф

дтп

кандалакшский район

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МУРМАНСК, 30 дек - РИА Новости. Трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД. "На 1201-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген" и "Скания". В результате ДТП три ребёнка погибли", - говорится в сообщении. По факту аварии возбуждено уголовное дело. "Уголовное дело расследуется по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в региональном СУСК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ведомства, производится осмотр поврежденных транспортных средств, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Отмечается, что все дети находились в легковом автомобиле.

https://ria.ru/20221230/dtp-1842540827.html

https://ria.ru/20221230/sud-1842513832.html

мурманская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, мурманская область, россия, гибдд мвд рф, дтп, кандалакшский район