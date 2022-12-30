https://ria.ru/20221230/dtp-1842551217.html
В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой
В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 30.12.2022
В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой
Трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:47
2022-12-30T19:47
2022-12-30T19:47
происшествия
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МУРМАНСК, 30 дек - РИА Новости. Трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД. "На 1201-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген" и "Скания". В результате ДТП три ребёнка погибли", - говорится в сообщении. По факту аварии возбуждено уголовное дело. "Уголовное дело расследуется по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в региональном СУСК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ведомства, производится осмотр поврежденных транспортных средств, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Отмечается, что все дети находились в легковом автомобиле.
https://ria.ru/20221230/dtp-1842540827.html
https://ria.ru/20221230/sud-1842513832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, мурманская область, россия, гибдд мвд рф, дтп, кандалакшский район
Происшествия, Авто, Мурманская область, Россия, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Кандалакшский район
В Мурманской области трое детей погибли в ДТП с фурой
В Мурманской области трое детей погибли, двое взрослых пострадали в ДТП с фурой
МУРМАНСК, 30 дек - РИА Новости. Трое детей погибли, двое взрослых пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Кандалакшском районе Мурманской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
"На 1201-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение двух автомобилей - "Фольксваген" и "Скания". В результате ДТП три ребёнка погибли", - говорится в сообщении.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
"Уголовное дело расследуется по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в региональном СУСК РФ.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального ведомства, производится осмотр поврежденных транспортных средств, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Отмечается, что все дети находились в легковом автомобиле.