https://ria.ru/20221230/dtp-1842545369.html
В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек
В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек - РИА Новости, 30.12.2022
В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли в ДТП с автобусом в департаменте Санта-Крус в Боливии, сообщает радио Veritas. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:06
2022-12-30T19:06
2022-12-30T19:06
в мире
боливия
санта-крус (боливия)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли в ДТП с автобусом в департаменте Санта-Крус в Боливии, сообщает радио Veritas. Автобус слетел с дороги и перевернулся. "Во время ДТП погибли 11 человек, 13 человек пострадали и были доставлены в город Санта-Крус, еще четыре человека находятся в стабильном состоянии под наблюдением медиков города Сайпина", - указывается в сообщении СМИ. Среди погибших есть маленькие дети.
https://ria.ru/20221215/dtp-1838772698.html
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в мире, боливия, санта-крус (боливия)
В мире, Боливия, Санта-Крус (Боливия)
В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек
В ДТП с автобусом в департаменте Санта-Крус в Боливии погибли 11 человек