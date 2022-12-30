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В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек - РИА Новости, 30.12.2022
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В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек
В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек - РИА Новости, 30.12.2022
В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек
Одиннадцать человек погибли в ДТП с автобусом в департаменте Санта-Крус в Боливии, сообщает радио Veritas. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:06
2022-12-30T19:06
в мире
боливия
санта-крус (боливия)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли в ДТП с автобусом в департаменте Санта-Крус в Боливии, сообщает радио Veritas. Автобус слетел с дороги и перевернулся. "Во время ДТП погибли 11 человек, 13 человек пострадали и были доставлены в город Санта-Крус, еще четыре человека находятся в стабильном состоянии под наблюдением медиков города Сайпина", - указывается в сообщении СМИ. Среди погибших есть маленькие дети.
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в мире, боливия, санта-крус (боливия)
В мире, Боливия, Санта-Крус (Боливия)
19:06 30.12.2022
 
В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек

В ДТП с автобусом в департаменте Санта-Крус в Боливии погибли 11 человек

© AP Photo / Dado GaldieriАвтомобиль скорой помощи в Боливии
Автомобиль скорой помощи в Боливии - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Dado Galdieri
Автомобиль скорой помощи в Боливии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли в ДТП с автобусом в департаменте Санта-Крус в Боливии, сообщает радио Veritas.
Автобус слетел с дороги и перевернулся.
"Во время ДТП погибли 11 человек, 13 человек пострадали и были доставлены в город Санта-Крус, еще четыре человека находятся в стабильном состоянии под наблюдением медиков города Сайпина", - указывается в сообщении СМИ.
Среди погибших есть маленькие дети.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 08:32
В Турции в ДТП с автобусом пострадали 20 человек
 
В миреБоливияСанта-Крус (Боливия)
 
 
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