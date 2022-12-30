https://ria.ru/20221230/dtp-1842545369.html

В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек

В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек - РИА Новости, 30.12.2022

В ДТП с автобусом в Боливии погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли в ДТП с автобусом в департаменте Санта-Крус в Боливии, сообщает радио Veritas. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:06

2022-12-30T19:06

2022-12-30T19:06

в мире

боливия

санта-крус (боливия)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек – РИА Новости. Одиннадцать человек погибли в ДТП с автобусом в департаменте Санта-Крус в Боливии, сообщает радио Veritas. Автобус слетел с дороги и перевернулся. "Во время ДТП погибли 11 человек, 13 человек пострадали и были доставлены в город Санта-Крус, еще четыре человека находятся в стабильном состоянии под наблюдением медиков города Сайпина", - указывается в сообщении СМИ. Среди погибших есть маленькие дети.

https://ria.ru/20221215/dtp-1838772698.html

боливия

санта-крус (боливия)

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в мире, боливия, санта-крус (боливия)