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В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 30.12.2022
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В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 30.12.2022
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли, еще один получил травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:42
2022-12-30T18:42
происшествия
кировская область
авто
гибдд мвд рф
россия
белохолуницкий район
дтп
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один получил травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области, сообщает ГИБДД региона. ДТП произошло в пятницу около 12 часов в Белохолуницком районе на 728 километре федеральной автодороги "Кострома – Шарья – Киров – Пермь". "Произошло столкновение автомобилей Chery Tiggo и грузового автомобиля Foton. В результате происшествия водитель автомобиля Chery Tiggo и три пассажира погибли, один пассажир получил травмы. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины и условия ДТП", - говорится в сообщении.
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кировская область
россия
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происшествия, кировская область, авто, гибдд мвд рф, россия, белохолуницкий район, дтп
Происшествия, Кировская область, Авто, ГИБДД МВД РФ, Россия, Белохолуницкий район, ДТП
18:42 30.12.2022
 
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Кировской области четыре человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один получил травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области, сообщает ГИБДД региона.
ДТП произошло в пятницу около 12 часов в Белохолуницком районе на 728 километре федеральной автодороги "Кострома – ШарьяКиров – Пермь".
"Произошло столкновение автомобилей Chery Tiggo и грузового автомобиля Foton. В результате происшествия водитель автомобиля Chery Tiggo и три пассажира погибли, один пассажир получил травмы. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины и условия ДТП", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКировская областьАвтоГИБДД МВД РФРоссияБелохолуницкий районДТП
 
 
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