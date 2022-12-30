https://ria.ru/20221230/dtp-1842540827.html

В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 30.12.2022

В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли, еще один получил травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:42

2022-12-30T18:42

2022-12-30T18:42

происшествия

кировская область

авто

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россия

белохолуницкий район

дтп

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один получил травмы при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Кировской области, сообщает ГИБДД региона. ДТП произошло в пятницу около 12 часов в Белохолуницком районе на 728 километре федеральной автодороги "Кострома – Шарья – Киров – Пермь". "Произошло столкновение автомобилей Chery Tiggo и грузового автомобиля Foton. В результате происшествия водитель автомобиля Chery Tiggo и три пассажира погибли, один пассажир получил травмы. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины и условия ДТП", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221230/sud-1842513832.html

кировская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, кировская область, авто, гибдд мвд рф, россия, белохолуницкий район, дтп