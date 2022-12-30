https://ria.ru/20221230/dtp-1842487746.html

СК завел дело после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека

СК завел дело после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека - РИА Новости, 30.12.2022

СК завел дело после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса, в результате которого четыре человека, включая ребенка, погибли, еще РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:19

2022-12-30T15:19

2022-12-30T15:19

происшествия

авто

россия

саратовская область

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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса, в результате которого четыре человека, включая ребенка, погибли, еще один человек пострадал, сообщило управление СК РФ по Саратовской области. Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что автомобиль ВАЗ-2106 и грузовик Ford 28 декабря столкнулись на подъезде к Энгельсу, в результате водитель легковушки 1982 года рождения, две его пассажирки и ребенок от полученных травм скончались. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, еще один пассажир легковушки в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Предварительно, ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, сообщала прокуратура. "Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту ДТП... По данным следствия... 40-летний мужчина, управляя автомобилем марки ВАЗ-21063, в котором находились его 39-летняя супруга, пятилетний сын, 64-летняя мать и неизвестный пассажир, двигался в сторону города Энгельса. Водитель допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с тягачом марки Ford F-Max с полуприцепом... В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и члены его семьи", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Дело возбудили по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Уточняется, что пострадавший пассажир легкового автомобиля остается в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Водитель грузовика не пострадал.

https://ria.ru/20221230/dtp-1842446391.html

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саратовская область

энгельс

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Евгения Нефедова

происшествия, авто, россия, саратовская область, энгельс, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, ford motor