https://ria.ru/20221230/dtp-1842487746.html
СК завел дело после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека
СК завел дело после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека - РИА Новости, 30.12.2022
СК завел дело после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса, в результате которого четыре человека, включая ребенка, погибли, еще РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:19
2022-12-30T15:19
2022-12-30T15:19
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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса, в результате которого четыре человека, включая ребенка, погибли, еще один человек пострадал, сообщило управление СК РФ по Саратовской области. Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что автомобиль ВАЗ-2106 и грузовик Ford 28 декабря столкнулись на подъезде к Энгельсу, в результате водитель легковушки 1982 года рождения, две его пассажирки и ребенок от полученных травм скончались. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, еще один пассажир легковушки в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Предварительно, ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, сообщала прокуратура. "Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту ДТП... По данным следствия... 40-летний мужчина, управляя автомобилем марки ВАЗ-21063, в котором находились его 39-летняя супруга, пятилетний сын, 64-летняя мать и неизвестный пассажир, двигался в сторону города Энгельса. Водитель допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с тягачом марки Ford F-Max с полуприцепом... В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и члены его семьи", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Дело возбудили по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Уточняется, что пострадавший пассажир легкового автомобиля остается в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Водитель грузовика не пострадал.
https://ria.ru/20221230/dtp-1842446391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, саратовская область, энгельс, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, ford motor
Происшествия, Авто, Россия, Саратовская область, Энгельс, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Ford Motor
СК завел дело после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека
СК завел дело после ДТП под Саратовом, где погибли четыре человека, включая ребенка
САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе в окрестностях города Энгельса, в результате которого четыре человека, включая ребенка, погибли, еще один человек пострадал, сообщило управление СК РФ по Саратовской области.
Ранее в областном управлении ГИБДД
сообщили, что автомобиль ВАЗ-2106 и грузовик Ford
28 декабря столкнулись на подъезде к Энгельсу, в результате водитель легковушки 1982 года рождения, две его пассажирки и ребенок от полученных травм скончались. По данным министра здравоохранения региона Олега Костина, еще один пассажир легковушки в крайне тяжелом состоянии госпитализирован. Предварительно, ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и врезался в большегруз, сообщала прокуратура.
"Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту ДТП... По данным следствия... 40-летний мужчина, управляя автомобилем марки ВАЗ-21063, в котором находились его 39-летняя супруга, пятилетний сын, 64-летняя мать и неизвестный пассажир, двигался в сторону города Энгельса. Водитель допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с тягачом марки Ford F-Max с полуприцепом... В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и члены его семьи", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Дело возбудили по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Уточняется, что пострадавший пассажир легкового автомобиля остается в больнице в тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Водитель грузовика не пострадал.