Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные после обстрела ВСУ Донецка
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные после обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 14.55 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 15.10 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.