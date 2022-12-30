https://ria.ru/20221230/dom-1842471616.html

СК проверит данные о доме в ХМАО, который предложили для съемки ужасов

СК проверит данные о доме в ХМАО, который предложили для съемки ужасов - РИА Новости, 30.12.2022

СК проверит данные о доме в ХМАО, который предложили для съемки ужасов

Следователи проверят, почему не был расселен аварийный дом в Нягани, который жители предложили для съемки фильма ужасов, сообщило СУСК РФ по Югре. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:29

2022-12-30T14:29

2022-12-30T15:15

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

жилье

нягань

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Следователи проверят, почему не был расселен аварийный дом в Нягани, который жители предложили для съемки фильма ужасов, сообщило СУСК РФ по Югре. По информации портала NEFT, на днях жители дома по адресу Киевская, 66 в Нягани предложили американской кинокомпании Paramount Pictures, снявшей фильмы "Пятница 13-е", "Крик", "Остров проклятых" и другие, свои аварийные квартиры в качестве декораций для будущих съемок ужасов. В ролике, опубликованном на портале, видно, что комнаты непригодны для комфортного проживания – ржавые трубы, черные потолок и стены, и как "вишенка на торте" среди разрухи – новогодняя мишура в честь предстоящего праздника. "В средствах массовой информации опубликованы материалы о проживании граждан в одном из домов по улице Киевская в городе Нягани, находящемся в аварийном состоянии... Организовано проведение доследственной проверки, в том числе в отношении должностных лиц администрации Нягани, не принявших меры к расселению аварийного дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщает следственное управление. "Жилой многоквартирный дом по адресу Киевская, дом 66 признан аварийным и подлежащим сносу заключением межведомственной комиссии от 2 августа 2018 года. В доме 16 квартир, 15 из них находятся в частной собственности, одна квартира – в муниципальной... В очередности сноса аварийных жилых домов он состоит под 32-м номером, а с учетом четырех расселенных в этом году аварийных жилых домов станет 28-м на 1 января следующего года", – сообщили РИА Новости в горадминистрации, не уточнив, сколько людей живет в здании на данный момент. Там отметили, что жильцы этого дома, пока ждут очереди на расселение, могут рассчитывать на квартиры из маневренного фонда. "Да, там сейчас живут люди", – подтвердили агентству в СУСК, отметив, что в пятницу ведомство совместно с администрацией выезжало к дому, его осмотрели и поговорили с жильцами. "В ходе беседы определены первоочередные мероприятия по решению вопросов, не требующих отлагательства, в том числе связанных с неотложным ремонтом одной из несущих деталей конструкции дома и водоснабжением", – добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20221229/nizhnevartovsk-1842260320.html

https://ria.ru/20221209/dom-1837526140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, жилье, нягань, ханты-мансийский автономный округ