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Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году
Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022
Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году
Строить прогноз курса рубля на весь следующий год сложно, однако в первой половине года с наибольшей долей вероятности мы увидим диапазон от 67 до 80 рублей за... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T01:15
2022-12-30T01:15
2022-12-30T01:15
экономика
россия
цифра брокер
александр цыганов
доллар
рубль
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Строить прогноз курса рубля на весь следующий год сложно, однако в первой половине года с наибольшей долей вероятности мы увидим диапазон от 67 до 80 рублей за американский доллар, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов.Если реализуется фантастический сценарий, например, ускоренный отказ от доллара в пользу юаней, рубль может укрепиться сильнее.Специалист отметил, что главным на текущий момент фактором для валютного рынка является геополитика. В зависимости от развития геополитической ситуации определится основное направление движения. Многое зависит и от объемов экспортной выручки России в следующем году, цен на энергоносители, политики финансовых властей. Но все это опять-таки определяется геополитикой, заключил Цыганов.
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экономика, россия, цифра брокер, александр цыганов, доллар, рубль
Экономика, Россия, Цифра брокер, Александр Цыганов, Доллар, Рубль
Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году
Экономист Цыганов спрогнозировал доллара по 67-80 рублей в первой половине 2023 года