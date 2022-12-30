https://ria.ru/20221230/dollar-1842365741.html

Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году

Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022

Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году

Строить прогноз курса рубля на весь следующий год сложно, однако в первой половине года с наибольшей долей вероятности мы увидим диапазон от 67 до 80 рублей за... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T01:15

2022-12-30T01:15

2022-12-30T01:15

экономика

россия

цифра брокер

александр цыганов

доллар

рубль

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Строить прогноз курса рубля на весь следующий год сложно, однако в первой половине года с наибольшей долей вероятности мы увидим диапазон от 67 до 80 рублей за американский доллар, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов.Если реализуется фантастический сценарий, например, ускоренный отказ от доллара в пользу юаней, рубль может укрепиться сильнее.Специалист отметил, что главным на текущий момент фактором для валютного рынка является геополитика. В зависимости от развития геополитической ситуации определится основное направление движения. Многое зависит и от объемов экспортной выручки России в следующем году, цен на энергоносители, политики финансовых властей. Но все это опять-таки определяется геополитикой, заключил Цыганов.

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экономика, россия, цифра брокер, александр цыганов, доллар, рубль