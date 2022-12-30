Рейтинг@Mail.ru
Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/dollar-1842365741.html
Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году
Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022
Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году
Строить прогноз курса рубля на весь следующий год сложно, однако в первой половине года с наибольшей долей вероятности мы увидим диапазон от 67 до 80 рублей за... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T01:15
2022-12-30T01:15
экономика
россия
цифра брокер
александр цыганов
доллар
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785803270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d71e6c9a6784711640f84ac6696f4513.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Строить прогноз курса рубля на весь следующий год сложно, однако в первой половине года с наибольшей долей вероятности мы увидим диапазон от 67 до 80 рублей за американский доллар, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов.Если реализуется фантастический сценарий, например, ускоренный отказ от доллара в пользу юаней, рубль может укрепиться сильнее.Специалист отметил, что главным на текущий момент фактором для валютного рынка является геополитика. В зависимости от развития геополитической ситуации определится основное направление движения. Многое зависит и от объемов экспортной выручки России в следующем году, цен на энергоносители, политики финансовых властей. Но все это опять-таки определяется геополитикой, заключил Цыганов.
https://ria.ru/20221229/dollar-1842067353.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785803270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b7ff85843faf825854c316dca6709ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, цифра брокер, александр цыганов, доллар, рубль
Экономика, Россия, Цифра брокер, Александр Цыганов, Доллар, Рубль
01:15 30.12.2022
 
Финансист раскрыл судьбу рубля в 2023 году

Экономист Цыганов спрогнозировал доллара по 67-80 рублей в первой половине 2023 года

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Строить прогноз курса рубля на весь следующий год сложно, однако в первой половине года с наибольшей долей вероятности мы увидим диапазон от 67 до 80 рублей за американский доллар, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов.
Если реализуется фантастический сценарий, например, ускоренный отказ от доллара в пользу юаней, рубль может укрепиться сильнее.
“В таком сценарии можно увидеть и 45 рублей за доллар", — указал он.
Специалист отметил, что главным на текущий момент фактором для валютного рынка является геополитика. В зависимости от развития геополитической ситуации определится основное направление движения. Многое зависит и от объемов экспортной выручки России в следующем году, цен на энергоносители, политики финансовых властей. Но все это опять-таки определяется геополитикой, заключил Цыганов.
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 03:15
Инвестконсультант раскрыл, почему доллар по 50 рублей реальнее, чем по 100
 
ЭкономикаРоссияЦифра брокерАлександр ЦыгановДолларРубль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала