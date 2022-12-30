ВСУ обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Киевскому району Донецка
Осколки снарядов ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска вечером выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В 21.30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) из украинского населенного пункта Орловка по Киевскому району Донецка выпущено восемь снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее СЦКК сообщало, что по Ясиноватой в 19.55 из украинского населенного пункта Орловка было выпущено девять снарядов калибром 152 мм.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.