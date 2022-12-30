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ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/dnr-1842564627.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска вечером выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T22:01
2022-12-30T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
нато
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска вечером выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее СЦКК сообщало, что по Ясиноватой в 19.55 из украинского населенного пункта Орловка было выпущено девять снарядов калибром 152 мм. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, СЦКК, НАТО
22:01 30.12.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь натовских снарядов по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов ВСУ
Осколки снарядов ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска вечером выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В 21.30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) из украинского населенного пункта Орловка по Киевскому району Донецка выпущено восемь снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Ранее СЦКК сообщало, что по Ясиноватой в 19.55 из украинского населенного пункта Орловка было выпущено девять снарядов калибром 152 мм.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяСЦККНАТО
 
 
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