https://ria.ru/20221230/dnr-1842564627.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска вечером выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T22:01

2022-12-30T22:01

2022-12-30T22:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

сцкк

нато

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинские войска вечером выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее СЦКК сообщало, что по Ясиноватой в 19.55 из украинского населенного пункта Орловка было выпущено девять снарядов калибром 152 мм. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, ясиноватая, сцкк, нато