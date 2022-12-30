https://ria.ru/20221230/dnr-1842504596.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой
Украинские войска в 16.02 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:10
2022-12-30T16:10
2022-12-30T16:16
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.02 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.02 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Украина
16:10 30.12.2022 (обновлено: 16:16 30.12.2022)
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой
Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой