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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/dnr-1842504596.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой
Украинские войска в 16.02 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:10
2022-12-30T16:16
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.02 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.02 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, В мире, Украина
16:10 30.12.2022 (обновлено: 16:16 30.12.2022)
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой

Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.02 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.02 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаСЦККВ миреУкраина
 
 
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