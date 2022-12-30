https://ria.ru/20221230/dnr-1842504596.html

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 30.12.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Ясиноватой

Украинские войска в 16.02 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:10

2022-12-30T16:10

2022-12-30T16:16

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_5dc2600898f7c75e06afd9e43713b20a.jpg

ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска в 16.02 выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.02 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, в мире, украина