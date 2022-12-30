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Глава ДНР будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет - РИА Новости, 30.12.2022
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Глава ДНР будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет
Глава ДНР будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет - РИА Новости, 30.12.2022
Глава ДНР будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет
Глава ДНР согласно новой конституции будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет, сообщил председатель парламента республики Владимир... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:55
2022-12-30T14:55
донецкая народная республика
владимир бидёвка
политика
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Глава ДНР согласно новой конституции будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет, сообщил председатель парламента республики Владимир Бидевка. Сегодня депутаты единогласно приняли новую конституцию ДНР. "Высшим должностным лицом Донецкой Народной Республики является глава. Новой для республики будет процедура его избрания с использованием непрямых выборов, то есть депутатами народного совета. Глава избирается сроком на 5 лет", - написал Бидевка в своем Telegram-канале. Он добавил, что территория ДНР определяется границами, существовавшими на день её принятия в Российскую Федерацию. Кроме того, постоянно действующим представительным и единственным законодательным органом государственной власти является народный совет, постоянно действующим высшим органом исполнительной власти - правительство, формируемое главой ДНР на срок его полномочий.
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донецкая народная республика, владимир бидёвка, политика
Донецкая Народная Республика, Владимир Бидёвка, Политика
14:55 30.12.2022
 
Глава ДНР будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет

Глава ДНР согласно новой конституции будет избираться депутатами сроком на пять лет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоднятие флага ДНР в Донецке
Поднятие флага ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поднятие флага ДНР в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Глава ДНР согласно новой конституции будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет, сообщил председатель парламента республики Владимир Бидевка.
Сегодня депутаты единогласно приняли новую конституцию ДНР.
"Высшим должностным лицом Донецкой Народной Республики является глава. Новой для республики будет процедура его избрания с использованием непрямых выборов, то есть депутатами народного совета. Глава избирается сроком на 5 лет", - написал Бидевка в своем Telegram-канале.
Он добавил, что территория ДНР определяется границами, существовавшими на день её принятия в Российскую Федерацию.
Кроме того, постоянно действующим представительным и единственным законодательным органом государственной власти является народный совет, постоянно действующим высшим органом исполнительной власти - правительство, формируемое главой ДНР на срок его полномочий.
Удостоверение депутата Народного совета Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 13:30
Количество депутатов народного совета ДНР уменьшилось до 90
 
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