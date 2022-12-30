https://ria.ru/20221230/dnr-1842480795.html

Глава ДНР будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет

Глава ДНР будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет - РИА Новости, 30.12.2022

Глава ДНР будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет

Глава ДНР согласно новой конституции будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет, сообщил председатель парламента республики Владимир... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:55

2022-12-30T14:55

2022-12-30T14:55

донецкая народная республика

владимир бидёвка

политика

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Глава ДНР согласно новой конституции будет избираться депутатами народного совета сроком на пять лет, сообщил председатель парламента республики Владимир Бидевка. Сегодня депутаты единогласно приняли новую конституцию ДНР. "Высшим должностным лицом Донецкой Народной Республики является глава. Новой для республики будет процедура его избрания с использованием непрямых выборов, то есть депутатами народного совета. Глава избирается сроком на 5 лет", - написал Бидевка в своем Telegram-канале. Он добавил, что территория ДНР определяется границами, существовавшими на день её принятия в Российскую Федерацию. Кроме того, постоянно действующим представительным и единственным законодательным органом государственной власти является народный совет, постоянно действующим высшим органом исполнительной власти - правительство, формируемое главой ДНР на срок его полномочий.

https://ria.ru/20221230/dnr-1842456280.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, владимир бидёвка, политика