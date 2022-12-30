ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и еще трем населенным пунктам 27 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и еще трем населенным пунктам 27 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 13.26 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.28 - населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 13.34 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.35 мск по Каштановому - четыре снаряда калибром 152 миллиметра и по Минеральному - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Кроме того, в 13.45 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.