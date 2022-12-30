https://ria.ru/20221230/dnr-1842473400.html

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта - РИА Новости, 30.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк и еще три населенных пункта

Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и еще трем населенным пунктам 27 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T14:34

2022-12-30T14:34

2022-12-30T14:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку и еще трем населенным пунктам 27 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представительство добавило, что в 13.34 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 13.35 мск по Каштановому - четыре снаряда калибром 152 миллиметра и по Минеральному - шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 13.45 мск украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато