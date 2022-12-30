https://ria.ru/20221230/dnr-1842456280.html

Количество депутатов народного совета ДНР уменьшилось до 90

Количество депутатов народного совета ДНР уменьшилось до 90 - РИА Новости, 30.12.2022

Количество депутатов народного совета ДНР уменьшилось до 90

Количество депутатов парламента ДНР по новой конституции сократилось со 100 человек до 90, а русский язык определен как государственный, заявил председатель... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T13:30

2022-12-30T13:30

2022-12-30T13:31

владимир бидёвка

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Количество депутатов парламента ДНР по новой конституции сократилось со 100 человек до 90, а русский язык определен как государственный, заявил председатель народного совета республики Владимир Бидевка. "Народный совет сохранился как единственный постоянно действующий законодательный орган. Единственное что, изменился количественный состав депутатов. Со 100 человек сократили до 90", - сказал Бидевка. Председатель подчеркнул, что права и свободы человека названы в конституции высшим приоритетом, а "русский язык определен как государственный язык". Высшим должностным лицом остается глава ДНР, добавил спикер. Временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин на последнем в нынешнем году пленарном заседании напомнил, что "в 2023 году нас ожидают выборы, в том числе парламентские". "Хочу обратить ваше внимание на необходимость законодательно урегулировать законодательный процесс. От вас зависит, насколько организованным, продуманным и соответствующим высоким российским стандартам он будет", - пояснил Пушилин.

https://ria.ru/20221230/kontakt-1842449407.html

https://ria.ru/20221230/mariupol-1842424519.html

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владимир бидёвка, денис пушилин, донецкая народная республика, россия