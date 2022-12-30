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Количество депутатов народного совета ДНР уменьшилось до 90 - РИА Новости, 30.12.2022
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Количество депутатов народного совета ДНР уменьшилось до 90
Количество депутатов народного совета ДНР уменьшилось до 90 - РИА Новости, 30.12.2022
Количество депутатов народного совета ДНР уменьшилось до 90
Количество депутатов парламента ДНР по новой конституции сократилось со 100 человек до 90, а русский язык определен как государственный, заявил председатель... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T13:30
2022-12-30T13:31
владимир бидёвка
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Количество депутатов парламента ДНР по новой конституции сократилось со 100 человек до 90, а русский язык определен как государственный, заявил председатель народного совета республики Владимир Бидевка. "Народный совет сохранился как единственный постоянно действующий законодательный орган. Единственное что, изменился количественный состав депутатов. Со 100 человек сократили до 90", - сказал Бидевка. Председатель подчеркнул, что права и свободы человека названы в конституции высшим приоритетом, а "русский язык определен как государственный язык". Высшим должностным лицом остается глава ДНР, добавил спикер. Временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин на последнем в нынешнем году пленарном заседании напомнил, что "в 2023 году нас ожидают выборы, в том числе парламентские". "Хочу обратить ваше внимание на необходимость законодательно урегулировать законодательный процесс. От вас зависит, насколько организованным, продуманным и соответствующим высоким российским стандартам он будет", - пояснил Пушилин.
https://ria.ru/20221230/kontakt-1842449407.html
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владимир бидёвка, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Владимир Бидёвка, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
13:30 30.12.2022 (обновлено: 13:31 30.12.2022)
 
Количество депутатов народного совета ДНР уменьшилось до 90

Количество депутатов парламента ДНР по новой конституции сократилось со ста человек до 90

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУдостоверение депутата Народного совета Донецкой народной республики
Удостоверение депутата Народного совета Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Удостоверение депутата Народного совета Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Количество депутатов парламента ДНР по новой конституции сократилось со 100 человек до 90, а русский язык определен как государственный, заявил председатель народного совета республики Владимир Бидевка.
"Народный совет сохранился как единственный постоянно действующий законодательный орган. Единственное что, изменился количественный состав депутатов. Со 100 человек сократили до 90", - сказал Бидевка.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 12:56Специальная военная операция на Украине
Пушилин призвал депутатов наладить контакт с жителями освобожденных земель
Председатель подчеркнул, что права и свободы человека названы в конституции высшим приоритетом, а "русский язык определен как государственный язык".
Высшим должностным лицом остается глава ДНР, добавил спикер.
Временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин на последнем в нынешнем году пленарном заседании напомнил, что "в 2023 году нас ожидают выборы, в том числе парламентские".
"Хочу обратить ваше внимание на необходимость законодательно урегулировать законодательный процесс. От вас зависит, насколько организованным, продуманным и соответствующим высоким российским стандартам он будет", - пояснил Пушилин.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 11:43Специальная военная операция на Украине
В освобожденном Мариуполе нашли более трех тысяч тел убитых мирных жителей
 
Владимир БидёвкаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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