https://ria.ru/20221230/dnr-1842422644.html
В ДНР приняли новую конституцию
В ДНР приняли новую конституцию - РИА Новости, 30.12.2022
В ДНР приняли новую конституцию
Парламент Донецкой Народной Республики утвердил новую конституцию региона, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:34
2022-12-30T11:34
2022-12-30T16:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
политика
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Парламент Донецкой Народной Республики утвердил новую конституцию региона, сообщил корреспондент РИА Новости.Документ приняли в двух чтениях, проект поддержали 76 присутствующих депутатов.Как заявил врио главы республики Денис Пушилин, выступая в парламенте перед голосованием, сейчас пишется "история новой России".Также новую конституцию сегодня приняли депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики. Врио главы региона Леонид Пасечник уже подписал основной закон.Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.
https://ria.ru/20221104/donetsk-1829238468.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Парламент Луганской Народной Республики принимает новую конституцию
Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли новую конституцию. За принятие проекта проголосовали все 43 присутствующих парламентария. Пасечник сказал, что это позволит сформировать органы власти и управления в регионе.
2022-12-30T11:34
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, политика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Политика, Россия, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:34 30.12.2022 (обновлено: 16:20 30.12.2022)
В ДНР приняли новую конституцию
Народный совет ДНР проголосовал за принятие новой конституции