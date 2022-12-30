https://ria.ru/20221230/dnr-1842422644.html

В ДНР приняли новую конституцию

В ДНР приняли новую конституцию - РИА Новости, 30.12.2022

В ДНР приняли новую конституцию

Парламент Донецкой Народной Республики утвердил новую конституцию региона, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:34

2022-12-30T11:34

2022-12-30T16:20

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

политика

россия

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Парламент Донецкой Народной Республики утвердил новую конституцию региона, сообщил корреспондент РИА Новости.Документ приняли в двух чтениях, проект поддержали 76 присутствующих депутатов.Как заявил врио главы республики Денис Пушилин, выступая в парламенте перед голосованием, сейчас пишется "история новой России".Также новую конституцию сегодня приняли депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики. Врио главы региона Леонид Пасечник уже подписал основной закон.Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.

https://ria.ru/20221104/donetsk-1829238468.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Парламент Луганской Народной Республики принимает новую конституцию Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли новую конституцию. За принятие проекта проголосовали все 43 присутствующих парламентария. Пасечник сказал, что это позволит сформировать органы власти и управления в регионе. 2022-12-30T11:34 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, политика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр