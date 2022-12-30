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В ДНР приняли новую конституцию - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР приняли новую конституцию
В ДНР приняли новую конституцию - РИА Новости, 30.12.2022
В ДНР приняли новую конституцию
Парламент Донецкой Народной Республики утвердил новую конституцию региона, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:34
2022-12-30T16:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
политика
россия
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Парламент Донецкой Народной Республики утвердил новую конституцию региона, сообщил корреспондент РИА Новости.Документ приняли в двух чтениях, проект поддержали 76 присутствующих депутатов.Как заявил врио главы республики Денис Пушилин, выступая в парламенте перед голосованием, сейчас пишется "история новой России".Также новую конституцию сегодня приняли депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики. Врио главы региона Леонид Пасечник уже подписал основной закон.Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.
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донецкая народная республика
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Парламент Луганской Народной Республики принимает новую конституцию
Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики приняли новую конституцию. За принятие проекта проголосовали все 43 присутствующих парламентария. Пасечник сказал, что это позволит сформировать органы власти и управления в регионе.
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донецкая народная республика, политика, россия, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Политика, Россия, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:34 30.12.2022 (обновлено: 16:20 30.12.2022)
 
В ДНР приняли новую конституцию

Народный совет ДНР проголосовал за принятие новой конституции

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестные жители на площади имени Ленина в Донецке
Местные жители на площади имени Ленина в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Местные жители на площади имени Ленина в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Парламент Донецкой Народной Республики утвердил новую конституцию региона, сообщил корреспондент РИА Новости.
Документ приняли в двух чтениях, проект поддержали 76 присутствующих депутатов.
Как заявил врио главы республики Денис Пушилин, выступая в парламенте перед голосованием, сейчас пишется "история новой России".

"Мы являемся участникам исторического события. <…> Основной закон устанавливает приоритет семейного воспитания детей, <…> именно в семье. Воспитания патриотизма и гражданственности. <…> Мы боремся за право жить по законам справедливости и совести", — сказал чиновник.

Также новую конституцию сегодня приняли депутаты Народного Совета Луганской Народной Республики. Врио главы региона Леонид Пасечник уже подписал основной закон.
Референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре. Население регионов поддержало инициативу большинством голосов.
В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о принятии новых регионов в состав страны.
До России 0 км. Новый знак в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 16:37
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПолитикаРоссияДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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