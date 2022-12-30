https://ria.ru/20221230/dnr-1842408228.html
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более ста человек и два танка
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более ста человек и два танка - РИА Новости, 30.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более ста человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 100 человек, два танка, РСЗО "Град", две 122-миллиметровые гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:45
2022-12-30T10:45
2022-12-30T10:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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народная милиция днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 100 человек, два танка, РСЗО "Град", две 122-миллиметровые гаубицы и технику, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка (Т-64БВ), реактивная система залпового огня "Град", две 122-миллиметровые гаубицы ("Д-30") и шесть единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 100 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, танк, самоходную артиллерийско-минометную установку, 122-миллиметровую гаубицу, 152-миллиметровую гаубицу и пять единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221229/spetsoperatsiya-1842342153.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Народная милиция ДНР, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
10:45 30.12.2022 (обновлено: 10:46 30.12.2022)
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более ста человек и два танка
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более ста человек и два танка