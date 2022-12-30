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Глава АдГ выступил за стремление Германии к мирному диалогу по Украине

Глава АдГ выступил за стремление Германии к мирному диалогу по Украине - РИА Новости, 30.12.2022

Глава АдГ выступил за стремление Германии к мирному диалогу по Украине

Вместо требований поставить немецкие танки на Украину стоило бы стремиться к дипломатическому решению конфликта, заявил в пятницу сопредседатель оппозиционной... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:19

2022-12-30T19:19

2022-12-30T19:19

специальная военная операция на украине

в мире

тино крупалла

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БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Вместо требований поставить немецкие танки на Украину стоило бы стремиться к дипломатическому решению конфликта, заявил в пятницу сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Ранее лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у германского правительства поставить Украине боевые танки западного производства и тем самым проявить лидерские качества на европейском уровне. По его мнению, это ускорило бы окончание вооруженного конфликта. "Чем больше тяжелого оружия НАТО и его партнеры поставят в зону боевых действий, тем дольше будут бессмысленно гибнуть молодые солдаты. Поэтому я приветствую инициативу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о проведении мирного саммита под эгидой ООН", - прокомментировал слова своего политического оппонента Крупалла, слова которого приводятся в пресс-релизе АдГ. По мнению политика, сейчас слишком мало говорится о дипломатическом решении конфликта. "Я требую большей устремлённости к миру от федерального правительства, а также от лидера оппозиции Мерца", - подчеркнул он. Ранее Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть "мирным". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842539947.html

https://ria.ru/20221230/atacms-1842427217.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, тино крупалла, дмитрий кулеба, украина, россия, хдс/хсс, оон, нато, германия