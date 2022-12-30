Рейтинг@Mail.ru
Глава АдГ выступил за стремление Германии к мирному диалогу по Украине - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/dialog-1842546869.html
Глава АдГ выступил за стремление Германии к мирному диалогу по Украине
Глава АдГ выступил за стремление Германии к мирному диалогу по Украине - РИА Новости, 30.12.2022
Глава АдГ выступил за стремление Германии к мирному диалогу по Украине
Вместо требований поставить немецкие танки на Украину стоило бы стремиться к дипломатическому решению конфликта, заявил в пятницу сопредседатель оппозиционной... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:19
2022-12-30T19:19
специальная военная операция на украине
в мире
тино крупалла
дмитрий кулеба
украина
россия
хдс/хсс
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Вместо требований поставить немецкие танки на Украину стоило бы стремиться к дипломатическому решению конфликта, заявил в пятницу сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла. Ранее лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у германского правительства поставить Украине боевые танки западного производства и тем самым проявить лидерские качества на европейском уровне. По его мнению, это ускорило бы окончание вооруженного конфликта. "Чем больше тяжелого оружия НАТО и его партнеры поставят в зону боевых действий, тем дольше будут бессмысленно гибнуть молодые солдаты. Поэтому я приветствую инициативу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о проведении мирного саммита под эгидой ООН", - прокомментировал слова своего политического оппонента Крупалла, слова которого приводятся в пресс-релизе АдГ. По мнению политика, сейчас слишком мало говорится о дипломатическом решении конфликта. "Я требую большей устремлённости к миру от федерального правительства, а также от лидера оппозиции Мерца", - подчеркнул он. Ранее Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть "мирным". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221230/zelenskiy-1842539947.html
https://ria.ru/20221230/atacms-1842427217.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тино крупалла, дмитрий кулеба, украина, россия, хдс/хсс, оон, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Тино Крупалла, Дмитрий Кулеба, Украина, Россия, ХДС/ХСС, ООН, НАТО, Германия
19:19 30.12.2022
 
Глава АдГ выступил за стремление Германии к мирному диалогу по Украине

Глава АдГ Крупалла выступил за стремление ФРГ к диалогу по Украине, а не поставку танков

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Вместо требований поставить немецкие танки на Украину стоило бы стремиться к дипломатическому решению конфликта, заявил в пятницу сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
Ранее лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у германского правительства поставить Украине боевые танки западного производства и тем самым проявить лидерские качества на европейском уровне. По его мнению, это ускорило бы окончание вооруженного конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 18:39
"Ограбление века". Во Франции предупредили о новых планах Зеленского
"Чем больше тяжелого оружия НАТО и его партнеры поставят в зону боевых действий, тем дольше будут бессмысленно гибнуть молодые солдаты. Поэтому я приветствую инициативу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о проведении мирного саммита под эгидой ООН", - прокомментировал слова своего политического оппонента Крупалла, слова которого приводятся в пресс-релизе АдГ.
По мнению политика, сейчас слишком мало говорится о дипломатическом решении конфликта.
"Я требую большей устремлённости к миру от федерального правительства, а также от лидера оппозиции Мерца", - подчеркнул он.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
Вчера, 11:50Специальная военная операция на Украине
Кулеба выразил надежду на получение Украиной ударных дронов и ATACMS
Ранее Кулеба заявил, что власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутеррешем в качестве возможного посредника. В офисе Гутерреша указали, что тот готов к посредничеству лишь при согласии всех сторон, в том числе России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока что нет никакого "мирного плана" Украины, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть "мирным".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТино КрупаллаДмитрий КулебаУкраинаРоссияХДС/ХССООННАТОГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала