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В Краматорске демонтировали бюст Пушкина - РИА Новости, 30.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221230/demontazh-1842529062.html
В Краматорске демонтировали бюст Пушкина
В Краматорске демонтировали бюст Пушкина - РИА Новости, 30.12.2022
В Краматорске демонтировали бюст Пушкина
Бюст знаменитого русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщил назначенный украинскими властями... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:47
2022-12-30T17:47
специальная военная операция на украине
александр пушкин
украина
в мире
сергей лавров
краматорск
россия
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Бюст знаменитого русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщил назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко. На своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) он опубликовал фотографию демонтажа бюста, заявив, что "это место для своих героев, своей культуры и своей истории". Ранее демонтировали два памятника и один бюст поэту в украинских Черновцах. Также памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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александр пушкин, украина, в мире, сергей лавров, краматорск, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Пушкин, Украина, В мире, Сергей Лавров, Краматорск, Россия
17:47 30.12.2022
 
В Краматорске демонтировали бюст Пушкина

В Краматорске демонтировали бюст Александра Пушкина

© Фото : аккаунт Александра Гончаренко в соцсетиДемонтаж бюста Александра Пушкина в Краматорске
Демонтаж бюста Александра Пушкина в Краматорске - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : аккаунт Александра Гончаренко в соцсети
Демонтаж бюста Александра Пушкина в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Бюст знаменитого русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщил назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко.
На своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) он опубликовал фотографию демонтажа бюста, заявив, что "это место для своих героев, своей культуры и своей истории".
Ранее демонтировали два памятника и один бюст поэту в украинских Черновцах. Также памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр ПушкинУкраинаВ миреСергей ЛавровКраматорскРоссия
 
 
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