https://ria.ru/20221230/demontazh-1842529062.html
В Краматорске демонтировали бюст Пушкина
В Краматорске демонтировали бюст Пушкина - РИА Новости, 30.12.2022
В Краматорске демонтировали бюст Пушкина
Бюст знаменитого русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщил назначенный украинскими властями... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:47
2022-12-30T17:47
2022-12-30T17:47
специальная военная операция на украине
александр пушкин
украина
в мире
сергей лавров
краматорск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842528417_0:384:1440:1194_1920x0_80_0_0_a6f655829c10014a234b2856ebde51e7.jpg
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Бюст знаменитого русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщил назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко. На своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) он опубликовал фотографию демонтажа бюста, заявив, что "это место для своих героев, своей культуры и своей истории". Ранее демонтировали два памятника и один бюст поэту в украинских Черновцах. Также памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221229/odessa-1842109924.html
украина
краматорск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842528417_0:275:1440:1355_1920x0_80_0_0_7e1a70cc22b026277a43208a79b5e964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр пушкин, украина, в мире, сергей лавров, краматорск, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Пушкин, Украина, В мире, Сергей Лавров, Краматорск, Россия
В Краматорске демонтировали бюст Пушкина
В Краматорске демонтировали бюст Александра Пушкина