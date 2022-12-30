https://ria.ru/20221230/demontazh-1842529062.html

В Краматорске демонтировали бюст Пушкина

В Краматорске демонтировали бюст Пушкина - РИА Новости, 30.12.2022

В Краматорске демонтировали бюст Пушкина

Бюст знаменитого русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщил назначенный украинскими властями... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:47

2022-12-30T17:47

2022-12-30T17:47

специальная военная операция на украине

александр пушкин

украина

в мире

сергей лавров

краматорск

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Бюст знаменитого русского поэта Александра Пушкина демонтировали в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщил назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко. На своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) он опубликовал фотографию демонтажа бюста, заявив, что "это место для своих героев, своей культуры и своей истории". Ранее демонтировали два памятника и один бюст поэту в украинских Черновцах. Также памятники Пушкину демонтировали в Житомире, Кременчуге, Харькове, Тульчине и Днепропетровске. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221229/odessa-1842109924.html

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александр пушкин, украина, в мире, сергей лавров, краматорск, россия