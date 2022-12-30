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В Москве возбудили уголовное дело после падения льда на голову генералу МЧС - РИА Новости, 30.12.2022
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В Москве возбудили уголовное дело после падения льда на голову генералу МЧС
В Москве возбудили уголовное дело после падения льда на голову генералу МЧС - РИА Новости, 30.12.2022
В Москве возбудили уголовное дело после падения льда на голову генералу МЧС
Уголовное дело возбудили после падения льда на голову генералу МЧС РФ в Москве. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:30
2022-12-30T14:56
россия
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после падения льда на голову генералу МЧС РФ в Москве.После падения наледи с дома на западе Москвы генерала МЧС Анатолия Елизарова госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Прокуратура Москвы выяснила, что договор на очистку крыши этого здания, по предварительным данным, ни с кем не заключался."По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
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россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:30 30.12.2022 (обновлено: 14:56 30.12.2022)
 
В Москве возбудили уголовное дело после падения льда на голову генералу МЧС

После падения глыбы льда на голову генералу МЧС в Москве возбудили уголовное дело

© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramМесто падения наледи на улице Инициативная в Москве
Место падения наледи на улице Инициативная в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Прокуратура Москвы/Telegram
Место падения наледи на улице Инициативная в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после падения льда на голову генералу МЧС РФ в Москве.
После падения наледи с дома на западе Москвы генерала МЧС Анатолия Елизарова госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Прокуратура Москвы выяснила, что договор на очистку крыши этого здания, по предварительным данным, ни с кем не заключался.
"По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
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РоссияМоскваПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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