https://ria.ru/20221230/delo-1842405496.html

В Москве возбудили уголовное дело после падения льда на голову генералу МЧС

В Москве возбудили уголовное дело после падения льда на голову генералу МЧС - РИА Новости, 30.12.2022

В Москве возбудили уголовное дело после падения льда на голову генералу МЧС

Уголовное дело возбудили после падения льда на голову генералу МЧС РФ в Москве. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:30

2022-12-30T10:30

2022-12-30T14:56

россия

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842482605_0:714:720:1119_1920x0_80_0_0_a08095bd35e38aca4b284eb5392357f3.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после падения льда на голову генералу МЧС РФ в Москве.После падения наледи с дома на западе Москвы генерала МЧС Анатолия Елизарова госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Прокуратура Москвы выяснила, что договор на очистку крыши этого здания, по предварительным данным, ни с кем не заключался."По материалам Дорогомиловской межрайонной прокуратуры… возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Подчеркивается, что ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

https://ria.ru/20221227/naled-1841668605.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)