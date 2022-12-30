https://ria.ru/20221230/deklaratsii-1842522728.html
Комитет палаты представителей обнародовал налоговые декларации Трампа
Комитет палаты представителей обнародовал налоговые декларации Трампа - РИА Новости, 30.12.2022
Комитет палаты представителей обнародовал налоговые декларации Трампа
Комитет по доходам и расходам палаты представителей конгресса США опубликовал налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа, которые тот пытался скрыть. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:13
2022-12-30T17:13
2022-12-30T17:39
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Комитет по доходам и расходам палаты представителей конгресса США опубликовал налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа, которые тот пытался скрыть.Документация охватывает шестилетний период с 2015 по 2020 годы, в том числе президентский срок Трампа."Сегодня комитет обнародовал последний элемент поддерживающих свидетельств нашего расследования программы обязательного аудита налогового управления предыдущей администрации", - говорится в сообщении комитета, который пока контролируется демократами – политическими оппонентами республиканца Трампа.Тот пытался воспрепятствовать публикации и дошел до верховного суда, который отклонил его иск.Содержание деклараций стало известно еще на прошлой неделе. В 2015 году Трамп и его супруга отчитались об убытках в 31,7 миллиона долларов и заплатили 641,9 тысячи долларов налогов. В 2016 году убытки четы составили 32,4 миллиона с налогами в 750 долларов, годом позже – 12,9 миллиона и также 750 долларов, соответственно.В 2018 году Трампы уже заработали 24,3 миллиона долларов и заплатили налоги на сумму 999 тысячи, в 2019 – 4,4 миллиона и 133 тысячи, соответственно. Следующий год снова стал убыточным для президентской четы, которая потеряла 4,8 миллиона долларов и налогов не платила вовсе.
https://ria.ru/20221225/tramp-1841246720.html
https://ria.ru/20221229/tramp-1842070614.html
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сша, в мире, дональд трамп, конгресс сша
США, В мире, Дональд Трамп, Конгресс США
17:13 30.12.2022 (обновлено: 17:39 30.12.2022)
Комитет палаты представителей обнародовал налоговые декларации Трампа
Комитет палаты представителей обнародовал налоговые декларации Трампа за шесть лет
ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости.
Комитет по доходам и расходам палаты представителей конгресса США опубликовал
налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа, которые тот пытался скрыть.
Документация охватывает шестилетний период с 2015 по 2020 годы, в том числе президентский срок Трампа.
"Сегодня комитет обнародовал последний элемент поддерживающих свидетельств нашего расследования программы обязательного аудита налогового управления предыдущей администрации", - говорится в сообщении комитета, который пока контролируется демократами – политическими оппонентами республиканца Трампа.
Тот пытался воспрепятствовать публикации и дошел до верховного суда, который отклонил его иск.
Содержание деклараций стало известно еще на прошлой неделе. В 2015 году Трамп и его супруга отчитались об убытках в 31,7 миллиона долларов и заплатили 641,9 тысячи долларов налогов. В 2016 году убытки четы составили 32,4 миллиона с налогами в 750 долларов, годом позже – 12,9 миллиона и также 750 долларов, соответственно.
В 2018 году Трампы уже заработали 24,3 миллиона долларов и заплатили налоги на сумму 999 тысячи, в 2019 – 4,4 миллиона и 133 тысячи, соответственно. Следующий год снова стал убыточным для президентской четы, которая потеряла 4,8 миллиона долларов и налогов не платила вовсе.