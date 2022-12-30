В Чехии произошла вспышка птичьего гриппа
Чешское ТВ сообщило о крупнейшей в стране вспышке птичьего гриппа в поселке Брод-над-Тихоу
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 30 дек – РИА Новости. Крупнейшая в Чехии вспышка птичьего гриппа выявлена в пятницу на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу в Таховском районе на западе страны, где живут 742 тысячи кур-несушек, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на Государственное ветеринарное управление (ГВУ).
"ГВУ подтвердило наличие птичьего гриппа подтипа H5N1 на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу, где компания Česká drůbež содержит в трех цехах 742 тысячи кур-несушек. По словам представителя ГВУ Петра Майера, сейчас ожидается определение патогенности вируса. Это самая крупная вспышка птичьего гриппа в Чехии", - говорится в сообщении.
Как сообщил Майер, поводом для отбора проб и начала расследования ситуации на птицеферме ветеринарами послужил резкий рост смертности птиц в одном из цехов. В настоящее время фирма готовится к выбраковке кур. Вокруг очага заболевания будут созданы закрытые зоны с введением специальных ветеринарных мер.
С 14 декабря в Чехии запрещен выгул домашней птицы для избежания ее контактов с дикими сородичами.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило на прошлой неделе, что Европа уже более года переживает самую разрушительную эпидемию птичьего гриппа в истории. С зараженных ферм было выбраковано уже более 50 миллионов голов домашней птицы, а с наступлением зимы интенсивность распространения вируса удвоилась. Кроме того, эти данные не включают в себя профилактическую выбраковку здоровых птиц вблизи районов вспышек.
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