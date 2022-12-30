https://ria.ru/20221230/chekhiya-1842570917.html

В Чехии произошла вспышка птичьего гриппа

В Чехии произошла вспышка птичьего гриппа - РИА Новости, 30.12.2022

В Чехии произошла вспышка птичьего гриппа

Крупнейшая в Чехии вспышка птичьего гриппа выявлена в пятницу на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу в Таховском районе на западе страны, где живут 742 тысячи... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T23:41

2022-12-30T23:41

2022-12-30T23:41

чехия

европа

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ПРАГА, 30 дек – РИА Новости. Крупнейшая в Чехии вспышка птичьего гриппа выявлена в пятницу на птицеферме в поселке Брод-над-Тихоу в Таховском районе на западе страны, где живут 742 тысячи кур-несушек, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на Государственное ветеринарное управление (ГВУ). Как сообщил Майер, поводом для отбора проб и начала расследования ситуации на птицеферме ветеринарами послужил резкий рост смертности птиц в одном из цехов. В настоящее время фирма готовится к выбраковке кур. Вокруг очага заболевания будут созданы закрытые зоны с введением специальных ветеринарных мер. С 14 декабря в Чехии запрещен выгул домашней птицы для избежания ее контактов с дикими сородичами. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило на прошлой неделе, что Европа уже более года переживает самую разрушительную эпидемию птичьего гриппа в истории. С зараженных ферм было выбраковано уже более 50 миллионов голов домашней птицы, а с наступлением зимы интенсивность распространения вируса удвоилась. Кроме того, эти данные не включают в себя профилактическую выбраковку здоровых птиц вблизи районов вспышек.

https://ria.ru/20221103/gripp-1829068118.html

чехия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

чехия, европа