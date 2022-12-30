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В минобороны Франции рассказали о негодности поставленных Киеву САУ Caesar - РИА Новости, 30.12.2022
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В минобороны Франции рассказали о негодности поставленных Киеву САУ Caesar
В минобороны Франции рассказали о негодности поставленных Киеву САУ Caesar - РИА Новости, 30.12.2022
В минобороны Франции рассказали о негодности поставленных Киеву САУ Caesar
Все самоходные артиллерийские установки Caesar, поставляемые Украине Францией, нуждаются в ремонте, пишет Figaro. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T02:05
2022-12-30T02:05
в мире
себастьян лекорню
эммануэль макрон
польша
франция
украина
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Все самоходные артиллерийские установки Caesar, поставляемые Украине Францией, нуждаются в ремонте, пишет Figaro.Как сообщило издание, армия республики не готова поставлять новые САУ со своих складов, однако министр подталкивает производителей к ускорению темпа производства для новых отправок.Автор пишет, что украинские артиллеристы обеспокоены состоянием систем Caesar. Из-за высокого темпа огня стволы пушек быстро изнашиваются и приходят в негодность, казенная часть орудия также часто повреждается. По словам Лекорню, одно орудие из восемнадцати поставленных уже выведено из строя, другие обездвижены для технического обслуживания. Он также отметил, что ВСУ потребуется наладить обслуживание пушек на месте, так как отправка Caesar в Польшу для ремонта отнимает много времени и подвергает системы риску.Франция недавно направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Сообщалось, что ВСУ уже получили 18 французских артиллерийских установок Caesar. Президент Эммануэль Макрон отмечал, что Франция вместе с Данией работают над поставкой еще шести гаубиц Caesar.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221012/caesar-1823538449.html
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в мире, себастьян лекорню, эммануэль макрон, польша, франция, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Польша, Франция, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
02:05 30.12.2022
 
В минобороны Франции рассказали о негодности поставленных Киеву САУ Caesar

Министр обороны Франции Лекорню заявил, что САУ Caesar, поставленным ВСУ, нужен ремонт

© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia GrayФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : U.S. Army / Spc. Zakia Gray
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Все самоходные артиллерийские установки Caesar, поставляемые Украине Францией, нуждаются в ремонте, пишет Figaro.

"Некоторые повреждения Caesar становятся серьезной проблемой", — заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Как сообщило издание, армия республики не готова поставлять новые САУ со своих складов, однако министр подталкивает производителей к ускорению темпа производства для новых отправок.
Автор пишет, что украинские артиллеристы обеспокоены состоянием систем Caesar. Из-за высокого темпа огня стволы пушек быстро изнашиваются и приходят в негодность, казенная часть орудия также часто повреждается.
По словам Лекорню, одно орудие из восемнадцати поставленных уже выведено из строя, другие обездвижены для технического обслуживания. Он также отметил, что ВСУ потребуется наладить обслуживание пушек на месте, так как отправка Caesar в Польшу для ремонта отнимает много времени и подвергает системы риску.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 22:03Специальная военная операция на Украине
Франция и Дания передадут Украине шесть артиллерийских установок CAESAR
Франция недавно направила Украине шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Сообщалось, что ВСУ уже получили 18 французских артиллерийских установок Caesar. Президент Эммануэль Макрон отмечал, что Франция вместе с Данией работают над поставкой еще шести гаубиц Caesar.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронПольшаФранцияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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