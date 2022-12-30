https://ria.ru/20221230/britaniya-1842377327.html

В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента

В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента - РИА Новости, 30.12.2022

В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента

Нескольких членов британского парламента заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов, пишет газета Times. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T04:22

2022-12-30T04:22

2022-12-30T12:29

в мире

парламент великобритании

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Нескольких членов британского парламента заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов, пишет газета Times.По его словам, парламентариев предупреждали, что подобное поведение представляет для них риск из-за угрозы шантажа.Обвинения вызовут дополнительные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп — неофициальных органов депутатов и пэров, которые проводят собрания для обсуждения особых тем. Некоторые из этих групп, заявил журналист, организуют командировки, все расходы на которые оплачиваются из бюджета. Именно эти поездки и могут служить для развлечений за счет налогоплательщиков."Плохое поведение просто ошеломительно", — прокомментировал изданию ситуацию неназванный источник из правительства.Он добавил, что, если представители недружественного государства получат фотографии или иные доказательства вызывающего поведения парламентариев, это может обернуться для Великобритании большой проблемой.

https://ria.ru/20171028/1507733409.html

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в мире, парламент великобритании