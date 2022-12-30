https://ria.ru/20221230/britaniya-1842377327.html
В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента
В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента - РИА Новости, 30.12.2022
В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента
Нескольких членов британского парламента заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов, пишет газета Times. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T04:22
2022-12-30T04:22
2022-12-30T12:29
в мире
парламент великобритании
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Нескольких членов британского парламента заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов, пишет газета Times.По его словам, парламентариев предупреждали, что подобное поведение представляет для них риск из-за угрозы шантажа.Обвинения вызовут дополнительные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп — неофициальных органов депутатов и пэров, которые проводят собрания для обсуждения особых тем. Некоторые из этих групп, заявил журналист, организуют командировки, все расходы на которые оплачиваются из бюджета. Именно эти поездки и могут служить для развлечений за счет налогоплательщиков."Плохое поведение просто ошеломительно", — прокомментировал изданию ситуацию неназванный источник из правительства.Он добавил, что, если представители недружественного государства получат фотографии или иные доказательства вызывающего поведения парламентариев, это может обернуться для Великобритании большой проблемой.
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в мире, парламент великобритании
В мире, Парламент Великобритании
04:22 30.12.2022 (обновлено: 12:29 30.12.2022)
В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента
Times: членов британского парламента обвиняют в связях с работниками секс-индустрии
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Нескольких членов британского парламента заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов, пишет газета Times
.
"Членов британского парламента во время зарубежного визита встретили работники секс-индустрии", — утверждает обозреватель Генри Зеффман.
По его словам, парламентариев предупреждали, что подобное поведение представляет для них риск из-за угрозы шантажа.
Обвинения вызовут дополнительные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп — неофициальных органов депутатов и пэров, которые проводят собрания для обсуждения особых тем.
Некоторые из этих групп, заявил журналист, организуют командировки, все расходы на которые оплачиваются из бюджета. Именно эти поездки и могут служить для развлечений за счет налогоплательщиков.
"Плохое поведение просто ошеломительно", — прокомментировал изданию ситуацию неназванный источник из правительства.
Он добавил, что, если представители недружественного государства получат фотографии или иные доказательства вызывающего поведения парламентариев, это может обернуться для Великобритании большой проблемой.