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В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента - РИА Новости, 30.12.2022
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В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента
В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента - РИА Новости, 30.12.2022
В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента
Нескольких членов британского парламента заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов, пишет газета Times. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T04:22
2022-12-30T12:29
в мире
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Нескольких членов британского парламента заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов, пишет газета Times.По его словам, парламентариев предупреждали, что подобное поведение представляет для них риск из-за угрозы шантажа.Обвинения вызовут дополнительные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп — неофициальных органов депутатов и пэров, которые проводят собрания для обсуждения особых тем. Некоторые из этих групп, заявил журналист, организуют командировки, все расходы на которые оплачиваются из бюджета. Именно эти поездки и могут служить для развлечений за счет налогоплательщиков."Плохое поведение просто ошеломительно", — прокомментировал изданию ситуацию неназванный источник из правительства.Он добавил, что, если представители недружественного государства получат фотографии или иные доказательства вызывающего поведения парламентариев, это может обернуться для Великобритании большой проблемой.
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в мире, парламент великобритании
В мире, Парламент Великобритании
04:22 30.12.2022 (обновлено: 12:29 30.12.2022)
 
В Британии рассказали о секс-скандале с участием членов парламента

Times: членов британского парламента обвиняют в связях с работниками секс-индустрии

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Нескольких членов британского парламента заподозрили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов, пишет газета Times.

"Членов британского парламента во время зарубежного визита встретили работники секс-индустрии", — утверждает обозреватель Генри Зеффман.

По его словам, парламентариев предупреждали, что подобное поведение представляет для них риск из-за угрозы шантажа.
Обвинения вызовут дополнительные вопросы о предназначении межпартийных парламентских групп — неофициальных органов депутатов и пэров, которые проводят собрания для обсуждения особых тем.
Некоторые из этих групп, заявил журналист, организуют командировки, все расходы на которые оплачиваются из бюджета. Именно эти поездки и могут служить для развлечений за счет налогоплательщиков.
"Плохое поведение просто ошеломительно", — прокомментировал изданию ситуацию неназванный источник из правительства.
Он добавил, что, если представители недружественного государства получат фотографии или иные доказательства вызывающего поведения парламентариев, это может обернуться для Великобритании большой проблемой.
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