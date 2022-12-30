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Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией - РИА Новости, 30.12.2022
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Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией
Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией - РИА Новости, 30.12.2022
Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией
Президент России Владимир Путин поздравил президента Бразилии Жаира Болсонару, отметил, что сотрудничество стран развивалось в различных направлениях, и выразил РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:10
2022-12-30T14:10
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бразилия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Бразилии Жаира Болсонару, отметил, что сотрудничество стран развивалось в различных направлениях, и выразил надежду на продолжение диалога и совместной работы, сообщается на сайте Кремля."В адресованной президенту Федеративной Республики Бразилия телеграмме президент Российской Федерации выразил удовлетворение тем, что в период пребывания Жаира Болсонару на посту президента Москва и Бразилиа активно сотрудничали на международных площадках, особенно в рамках БРИКС, и успешно развивали дружественные двусторонние отношения", - говорится в сообщении.
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бразилия, россия
Новый год — 2023, Бразилия, Россия
14:10 30.12.2022
 
Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией

Путин в поздравлении президенту Бразилии выразил надежду на продолжение совместной работы

© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Константин Завражин/Российская газета/POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Бразилии Жаира Болсонару, отметил, что сотрудничество стран развивалось в различных направлениях, и выразил надежду на продолжение диалога и совместной работы, сообщается на сайте Кремля.
"В адресованной президенту Федеративной Республики Бразилия телеграмме президент Российской Федерации выразил удовлетворение тем, что в период пребывания Жаира Болсонару на посту президента Москва и Бразилиа активно сотрудничали на международных площадках, особенно в рамках БРИКС, и успешно развивали дружественные двусторонние отношения", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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Новый год — 2023БразилияРоссия
 
 
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