https://ria.ru/20221230/braziliya-1842467711.html
Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией
Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией - РИА Новости, 30.12.2022
Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией
Президент России Владимир Путин поздравил президента Бразилии Жаира Болсонару, отметил, что сотрудничество стран развивалось в различных направлениях, и выразил РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:10
2022-12-30T14:10
2022-12-30T14:10
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Бразилии Жаира Болсонару, отметил, что сотрудничество стран развивалось в различных направлениях, и выразил надежду на продолжение диалога и совместной работы, сообщается на сайте Кремля."В адресованной президенту Федеративной Республики Бразилия телеграмме президент Российской Федерации выразил удовлетворение тем, что в период пребывания Жаира Болсонару на посту президента Москва и Бразилиа активно сотрудничали на международных площадках, особенно в рамках БРИКС, и успешно развивали дружественные двусторонние отношения", - говорится в сообщении.
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Новый год — 2023, Бразилия, Россия
Путин выразил надежду на продолжение диалога с Бразилией
Путин в поздравлении президенту Бразилии выразил надежду на продолжение совместной работы