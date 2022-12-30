https://ria.ru/20221230/bolezn-1842520396.html

Эксперт назвал единственный способ заразиться "поедающей мозг" амебой

Эксперт назвал единственный способ заразиться "поедающей мозг" амебой - РИА Новости, 30.12.2022

Эксперт назвал единственный способ заразиться "поедающей мозг" амебой

Амеба неглерия Фоулера вызывает смертельно опасный амебный менингоэнцефалит, только если попадает в организм человека через нос, рассказал РИА Новости полковник РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:01

2022-12-30T17:01

2022-12-30T20:44

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БАНГКОК, 30 дек — РИА Новости. Амеба неглерия Фоулера вызывает смертельно опасный амебный менингоэнцефалит, только если попадает в организм человека через нос, рассказал РИА Новости полковник медицинской службы Сухопутных войск Таиланда в отставке, доктор Чаренчай Сопха — военный инфекционист с опытом работы во многих странах. В беседе с агентством он прокомментировал сообщения о первом в Южной Корее случае амебного менингоэнцефалита. Заражение выявили у человека, который 10 декабря вернулся из Таиланда, а десять дней спустя скончался. Таиландский Минздрав в заявлении по данному поводу отметил, что это чрезвычайно редкая болезнь, излечимая на самых ранних стадиях.Как объяснил доктор Сопха, наибольшее количество заражений амебным менингоэнцефалитом зафиксировано в США. Например, только за девять лет (с 1995-го по 2004-й) в Америке умерли от этого заболевания 23 человека. При этом, согласно Минздраву Таиланда, в королевстве за 40 лет (с 1982-го по 2021-й) выявили 17 заражений, из них 14 — смертельные. Неглерию Фоулера открыли и описали в Австралии в 1965 году, продолжил специалист. "Инкубационный период болезни составляет три-семь дней. Симптомы — сильная головная боль, боль в горле, тошнота, потеря обоняния, сухость в горле, затем высокая температура. Состояние быстро ухудшается, примерно на десятый день наступает смерть. Это страшная, но очень и очень редкая болезнь", — сказал он. Доктор Сопха отметил, что в большинстве случаев амебный менингоэнцефалит диагностировали у молодых мужчин и женщин с нормальным здоровьем. "Редкость этого заболевания связывают с тем, что оно возникает только одним путем: при попадании зараженной воды в нос, причем таком попадании, при котором вода находится в носу достаточно долго, чтобы амеба проникла в обонятельный нерв", — сказал инфекционист.По его словам, другого механизма заражения в природе не существует, а передача от человека к человеку совершенно исключена. "Заражения не происходит, даже когда человек случайно выпивает зараженную этой амебой воду, если при питье вода не попадает в нос", — заключил врач.После попадания в нос неглерия Фоулера цепляется к обонятельному нерву, начинает пожирать нервную ткань, двигается вверх и так проникает в мозг. За последние 60 лет в мире зарегистрированы порядка 400 случаев этой болезни, 97 процентов пациентов умерли. В России заражений амебой не фиксировали ни разу.

https://ria.ru/20221228/negleriya-1841703249.html

https://ria.ru/20221230/bolezn-1842511874.html

https://ria.ru/20220822/negleriya-1811180523.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таиланд, сша, южная корея