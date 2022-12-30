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В Таиланде рассказали, как не заразиться "поедающей мозг" амебой
В Таиланде рассказали, как не заразиться "поедающей мозг" амебой - РИА Новости, 30.12.2022
В Таиланде рассказали, как не заразиться "поедающей мозг" амебой
Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда сделал заявление о чрезвычайной редкости заражений человека "поедающей мозг" амебой... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:34
2022-12-30T16:34
2022-12-30T16:34
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БАНГКОК, 30 дек – РИА Новости. Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда сделал заявление о чрезвычайной редкости заражений человека "поедающей мозг" амебой Naegleria Fowleri, или Неглерия Фоулера. Заявление распространено после появления в конце декабря информации о смерти гражданина Южной Кореи от амебного менингоэнцефалита, смертельной болезни, вызываемой Неглерией Фоулера, после возвращения в страну из туристической поездки в Таиланд. В заявлении департамент подтверждает факт гибели гражданина Южной Кореи от амебного менингоэнцефалита и тот факт, что корейский гражданин незадолго до смерти посещал Таиланд. Департамент выражает глубокие соболезнования семье погибшего. Тем не менее, специалисты департамента напоминают, что заражения амебным менингоэнцефалитом происходят в мире чрезвычайно редко, а география заражений ограничивается не только Таиландом, но и Азиатским континентом: амеба Неглерия Фоулера встречается во всех странах мира, где есть природные водоемы с пресной водой, которые разогреваются в теплое время года до температур от 25 до 32 градусов тепла. Всего в мире за всю историю наблюдений от заражения "поедающей мозг амебой" погибли несколько сотен человек, говорится в заявлении. Департамент контроля заболеваний также обращает внимание населения на четыре простых способа профилактики заболевания: "Если заражение амебным менингоэнцефалитом обнаружить на самых ранних стадиях, болезнь поддается лечению", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20221228/negleriya-1841703249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, южная корея
В мире, Таиланд, Южная Корея
В Таиланде рассказали, как не заразиться "поедающей мозг" амебой
Минздрав Таиланда: болезнь, вызванная поедающей мозг амебой, излечима на начальном этапе
БАНГКОК, 30 дек – РИА Новости. Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда сделал заявление о чрезвычайной редкости заражений человека "поедающей мозг" амебой Naegleria Fowleri, или Неглерия Фоулера.
Заявление распространено после появления в конце декабря информации о смерти гражданина Южной Кореи
от амебного менингоэнцефалита, смертельной болезни, вызываемой Неглерией Фоулера, после возвращения в страну из туристической поездки в Таиланд.
В заявлении департамент подтверждает факт гибели гражданина Южной Кореи от амебного менингоэнцефалита и тот факт, что корейский гражданин незадолго до смерти посещал Таиланд. Департамент выражает глубокие соболезнования семье погибшего. Тем не менее, специалисты департамента напоминают, что заражения амебным менингоэнцефалитом происходят в мире чрезвычайно редко, а география заражений ограничивается не только Таиландом, но и Азиатским континентом: амеба Неглерия Фоулера встречается во всех странах мира, где есть природные водоемы с пресной водой, которые разогреваются в теплое время года до температур от 25 до 32 градусов тепла. Всего в мире за всю историю наблюдений от заражения "поедающей мозг амебой" погибли несколько сотен человек, говорится в заявлении.
"За последние 40 лет (с 1982 по 2021 годы) в Таиланде были обнаружены 17 случаев заболевания, из них 14 оказались смертельными. Из 17 заболевших 16 были гражданами Таиланда, один - гражданином Норвегии", - также говорится в документе.
Департамент контроля заболеваний также обращает внимание населения на четыре простых способа профилактики заболевания:
1Избегать купания, тем более ныряния и погружения под воду в загрязненных природных пресноводных водоемах;
2Избегать попадания воды в нос при нахождении у природных водоемов или на природных водоемах, о чистоте которых нет точной информации, а при попадании воды в нос быстро с силой высморкаться;
3В случае попадания воды в нос промыть нос кипяченой водой с добавлением соли;
4При появлении после контакта с пресной водой в природном источнике симптомов головной боли, тошноты, потери обоняния, срочно обратиться к врачу и рассказать ему со всеми подробностями о предыдущих пяти - семи днях и о том, какой контакт с пресной водой был у вас в это время.
"Если заражение амебным менингоэнцефалитом обнаружить на самых ранних стадиях, болезнь поддается лечению", - говорится в заявлении.