https://ria.ru/20221230/bolezn-1842511874.html

В Таиланде рассказали, как не заразиться "поедающей мозг" амебой

В Таиланде рассказали, как не заразиться "поедающей мозг" амебой - РИА Новости, 30.12.2022

В Таиланде рассказали, как не заразиться "поедающей мозг" амебой

Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда сделал заявление о чрезвычайной редкости заражений человека "поедающей мозг" амебой... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:34

2022-12-30T16:34

2022-12-30T16:34

в мире

таиланд

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg

БАНГКОК, 30 дек – РИА Новости. Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда сделал заявление о чрезвычайной редкости заражений человека "поедающей мозг" амебой Naegleria Fowleri, или Неглерия Фоулера. Заявление распространено после появления в конце декабря информации о смерти гражданина Южной Кореи от амебного менингоэнцефалита, смертельной болезни, вызываемой Неглерией Фоулера, после возвращения в страну из туристической поездки в Таиланд. В заявлении департамент подтверждает факт гибели гражданина Южной Кореи от амебного менингоэнцефалита и тот факт, что корейский гражданин незадолго до смерти посещал Таиланд. Департамент выражает глубокие соболезнования семье погибшего. Тем не менее, специалисты департамента напоминают, что заражения амебным менингоэнцефалитом происходят в мире чрезвычайно редко, а география заражений ограничивается не только Таиландом, но и Азиатским континентом: амеба Неглерия Фоулера встречается во всех странах мира, где есть природные водоемы с пресной водой, которые разогреваются в теплое время года до температур от 25 до 32 градусов тепла. Всего в мире за всю историю наблюдений от заражения "поедающей мозг амебой" погибли несколько сотен человек, говорится в заявлении. Департамент контроля заболеваний также обращает внимание населения на четыре простых способа профилактики заболевания: "Если заражение амебным менингоэнцефалитом обнаружить на самых ранних стадиях, болезнь поддается лечению", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20221228/negleriya-1841703249.html

https://ria.ru/20221028/virusy-1826888546.html

таиланд

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таиланд, южная корея