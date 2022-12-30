https://ria.ru/20221230/bilety-1842379246.html
Россиянам дали совет, как выгодно купить билет на поезд в 2023 году
Россиянам дали совет, как выгодно купить билет на поезд в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2022
Россиянам дали совет, как выгодно купить билет на поезд в 2023 году
Билет на поезд дальнего следования в России обойдется дешевле, если его купить заранее, на дни, пользующиеся низким спросом, или по скидкам, сообщили РИА... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T05:15
2022-12-30T05:15
2022-12-30T10:02
экономика
россия
федеральная пассажирская компания
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Билет на поезд дальнего следования в России обойдется дешевле, если его купить заранее, на дни, пользующиеся низким спросом, или по скидкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). ФПК осуществляет перевозки почти во всех поездах дальнего следования в России, остальные — непосредственно ОАО "РЖД" или частные железнодорожные компании.Например, если пассажир планирует путешествие в плацкартных или общих вагонах, тарифы на проезд в которых регулируются государством, он может воспользоваться гибким графиком регулирования тарифов, опубликованным на сайте РЖД. "Данный график показывает, как именно в течение года варьируется цена билетов, а значит, пассажир может заранее выбрать наиболее выгодный период для совершения поездки. Так, в сезон летних отпусков цена на проезд будет повышаться из-за высокого спроса, а в феврале, марте или ноябре — снижаться", — рассказали детали в ФПК. Если пассажиры предпочитают путешествовать в вагонах купе, СВ и "люкс", в которых действует динамическая система ценообразования, наиболее выгодным вариантом планирования путешествий станет заблаговременная покупка билетов. "Сегодня продажи проездных документов на большинство российских поездов дальнего следования открываются за 90 суток до даты совершения поездки, а на некоторые внутрироссийские поезда — за 120 суток. Оформляя билеты на этапе открытия продажи, пассажиры совершают наиболее выгодную покупку. Далее стоимость билетов может расти в зависимости от спроса и количества свободных мест", — сообщили в компании. Скидки и бонусы Покупать билеты выгодно пассажирам также поможет информация из раздела "Тарифы и акции" на официальном сайте РЖД. "Здесь публикуются актуальные предложения перевозчика: скидки для путешествий в плацкарте, специальные тарифы для вагонов купе, СВ и "люкс". Кроме того, в этом разделе пассажиры могут найти информацию о "Деловых проездных", невозвратных тарифах, подарочных картах и многом другом", — подчеркнули в ФПК. Кроме того, сэкономить поможет программа лояльности "РЖД Бонус". Баллы начисляются за поездки и за перевозку автомобилей. "Накопленные баллы можно обменивать на билеты, а также переводить в пользу благотворительных организаций для оформления поездок к местам лечения их подопечных", — заключили в компании.
https://ria.ru/20221219/rzhd-1839673908.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, федеральная пассажирская компания, новости - туризм
Экономика, Россия, Федеральная пассажирская компания, Туризм, Новости - Туризм
05:15 30.12.2022 (обновлено: 10:02 30.12.2022)
Россиянам дали совет, как выгодно купить билет на поезд в 2023 году
ФПК заявила, что билет на поезд в России обойдется дешевле, если его купить заранее
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Билет на поезд дальнего следования в России обойдется дешевле, если его купить заранее, на дни, пользующиеся низким спросом, или по скидкам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
ФПК осуществляет перевозки почти во всех поездах дальнего следования в России, остальные — непосредственно ОАО "РЖД" или частные железнодорожные компании.
"Федеральная пассажирская компания" рекомендует пассажирам помнить о некоторых правилах, которые в 2023 году позволят оформлять проездные документы на самых выгодных условиях", — отметили в компании.
Например, если пассажир планирует путешествие в плацкартных или общих вагонах, тарифы на проезд в которых регулируются государством, он может воспользоваться гибким графиком регулирования тарифов, опубликованным на сайте РЖД.
"Данный график показывает, как именно в течение года варьируется цена билетов, а значит, пассажир может заранее выбрать наиболее выгодный период для совершения поездки. Так, в сезон летних отпусков цена на проезд будет повышаться из-за высокого спроса, а в феврале, марте или ноябре — снижаться", — рассказали детали в ФПК.
Если пассажиры предпочитают путешествовать в вагонах купе, СВ и "люкс", в которых действует динамическая система ценообразования, наиболее выгодным вариантом планирования путешествий станет заблаговременная покупка билетов.
"Сегодня продажи проездных документов на большинство российских поездов дальнего следования открываются за 90 суток до даты совершения поездки, а на некоторые внутрироссийские поезда — за 120 суток. Оформляя билеты на этапе открытия продажи, пассажиры совершают наиболее выгодную покупку. Далее стоимость билетов может расти в зависимости от спроса и количества свободных мест", — сообщили в компании.
Покупать билеты выгодно пассажирам также поможет информация из раздела "Тарифы и акции" на официальном сайте РЖД.
"Здесь публикуются актуальные предложения перевозчика: скидки для путешествий в плацкарте, специальные тарифы для вагонов купе, СВ и "люкс". Кроме того, в этом разделе пассажиры могут найти информацию о "Деловых проездных", невозвратных тарифах, подарочных картах и многом другом", — подчеркнули в ФПК.
Кроме того, сэкономить поможет программа лояльности "РЖД Бонус". Баллы начисляются за поездки и за перевозку автомобилей.
"Накопленные баллы можно обменивать на билеты, а также переводить в пользу благотворительных организаций для оформления поездок к местам лечения их подопечных", — заключили в компании.