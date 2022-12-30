https://ria.ru/20221230/baza-1842571746.html
База США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, пишут СМИ
База США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
База США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, пишут СМИ
Военная база США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась в пятницу ракетному обстрелу, сообщает... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T23:51
2022-12-30T23:51
2022-12-30T23:54
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сша
дейр-эз-зор (мухафаза)
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ДУБАЙ, 30 дек - РИА Новости. Военная база США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась в пятницу ракетному обстрелу, сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии. По данным, опубликованным в телеграм-канале дирекции, по базе было выпущено несколько ракет, после чего американские вертолеты были подняты в небо над этим районом. Информации о жертвах обстрела и материальном ущербе не приводится. С 2015 года американцы создали на северо-востоке Сирии, который в основном находится под контролем курдов из "Сил демократической Сирии", девять военных баз. Сирийское правительство выступает против американского военного присутствия на территории страны.
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в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, Сирия, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
23:51 30.12.2022 (обновлено: 23:54 30.12.2022)
База США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, пишут СМИ
Дирекция радио и телевидения Сирии: база США в провинции Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу