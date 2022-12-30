https://ria.ru/20221230/baza-1842571746.html

База США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, пишут СМИ

База США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2022

База США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу, пишут СМИ

Военная база США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась в пятницу ракетному обстрелу, сообщает... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T23:51

2022-12-30T23:51

2022-12-30T23:54

в мире

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg

ДУБАЙ, 30 дек - РИА Новости. Военная база США рядом с нефтяным месторождением Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии подверглась в пятницу ракетному обстрелу, сообщает Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии. По данным, опубликованным в телеграм-канале дирекции, по базе было выпущено несколько ракет, после чего американские вертолеты были подняты в небо над этим районом. Информации о жертвах обстрела и материальном ущербе не приводится. С 2015 года американцы создали на северо-востоке Сирии, который в основном находится под контролем курдов из "Сил демократической Сирии", девять военных баз. Сирийское правительство выступает против американского военного присутствия на территории страны.

https://ria.ru/20221230/siriya-1842461923.html

сирия

сша

дейр-эз-зор (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, дейр-эз-зор (мухафаза)