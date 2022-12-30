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В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе - РИА Новости, 30.12.2022
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В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе
В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе - РИА Новости, 30.12.2022
В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе
Следственный комитет России предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе из-за сложностей в установлении их личности, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:47
2022-12-30T11:47
россия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следственный комитет России предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе из-за сложностей в установлении их личности, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СК, результат проведенной работы следователей "наглядно свидетельствует" о причастности вооруженных сил Украины к расстрелам мирных жителей, но "не позволяет идентифицировать личность убитого". "В связи с этим предложено организовать работу по формированию базы ДНК погибших в Мариуполе лиц для ее использования в решении задач, поставленных перед следствием, а также для обеспечения возможности родственникам узнать судьбу своих близких, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
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россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
11:47 30.12.2022
 
В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе

Следственный комитет предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе мирных жителей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следственный комитет России предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе из-за сложностей в установлении их личности, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным СК, результат проведенной работы следователей "наглядно свидетельствует" о причастности вооруженных сил Украины к расстрелам мирных жителей, но "не позволяет идентифицировать личность убитого".
"В связи с этим предложено организовать работу по формированию базы ДНК погибших в Мариуполе лиц для ее использования в решении задач, поставленных перед следствием, а также для обеспечения возможности родственникам узнать судьбу своих близких, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
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