https://ria.ru/20221230/baza-1842426532.html
В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе
В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе - РИА Новости, 30.12.2022
В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе
Следственный комитет России предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе из-за сложностей в установлении их личности, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:47
2022-12-30T11:47
2022-12-30T11:47
россия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следственный комитет России предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе из-за сложностей в установлении их личности, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СК, результат проведенной работы следователей "наглядно свидетельствует" о причастности вооруженных сил Украины к расстрелам мирных жителей, но "не позволяет идентифицировать личность убитого". "В связи с этим предложено организовать работу по формированию базы ДНК погибших в Мариуполе лиц для ее использования в решении задач, поставленных перед следствием, а также для обеспечения возможности родственникам узнать судьбу своих близких, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221230/glavkom-1842424923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Россия, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе
Следственный комитет предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе мирных жителей