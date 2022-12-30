https://ria.ru/20221230/baza-1842426532.html

В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе

В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе - РИА Новости, 30.12.2022

В СК предложили создать ДНК-базу погибших в Мариуполе

Следственный комитет России предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе из-за сложностей в установлении их личности, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:47

2022-12-30T11:47

2022-12-30T11:47

россия

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Следственный комитет России предложил создать ДНК-базу погибших в Мариуполе из-за сложностей в установлении их личности, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СК, результат проведенной работы следователей "наглядно свидетельствует" о причастности вооруженных сил Украины к расстрелам мирных жителей, но "не позволяет идентифицировать личность убитого". "В связи с этим предложено организовать работу по формированию базы ДНК погибших в Мариуполе лиц для ее использования в решении задач, поставленных перед следствием, а также для обеспечения возможности родственникам узнать судьбу своих близких, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221230/glavkom-1842424923.html

россия

мариуполь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины