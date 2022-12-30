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На севере Косово и Метохии убрали все баррикады, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
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На севере Косово и Метохии убрали все баррикады, сообщили СМИ
На севере Косово и Метохии убрали все баррикады, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2022
На севере Косово и Метохии убрали все баррикады, сообщили СМИ
Все баррикады, установленные сербами на севере Косово и Метохии, уже убрали, сообщает портал Kosovo Online. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T15:23
2022-12-30T16:40
в мире
александр вучич
косово
косовска-митровица
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Все баррикады, установленные сербами на севере Косово и Метохии, уже убрали, сообщает портал Kosovo Online. По его информации, остались только два грузовика в районе населенных пунктов Дудин Крш и Северная Косовска-Митровица, которые подожгли в ночь на 29 декабря. Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался после того, как косово-албанская полиция задержала нескольких бывших полицейских-сербов по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Из-за этого косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурили на трассах. С призывом убрать баррикады выступил 28 декабря президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, он отменил высшую боевую готовность сербских вооруженных сил, объявленную из-за ситуации на севере Метохии. Баррикады у КПП "Мердаре" убрали в тот же день.Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.Часть стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.
https://ria.ru/20221229/kosovo-1842304826.html
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в мире, александр вучич, косово, косовска-митровица, сербия
В мире, Александр Вучич, Косово, Косовска-Митровица, Сербия
15:23 30.12.2022 (обновлено: 16:40 30.12.2022)
 
На севере Косово и Метохии убрали все баррикады, сообщили СМИ

Kosovo Online: все установленные сербами баррикады на севере Косово и Метохии убрали

© AP Photo / Visar KryeziuРазбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022
Разбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Разбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Все баррикады, установленные сербами на севере Косово и Метохии, уже убрали, сообщает портал Kosovo Online.
По его информации, остались только два грузовика в районе населенных пунктов Дудин Крш и Северная Косовска-Митровица, которые подожгли в ночь на 29 декабря.
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался после того, как косово-албанская полиция задержала нескольких бывших полицейских-сербов по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Из-за этого косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурили на трассах.
С призывом убрать баррикады выступил 28 декабря президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, он отменил высшую боевую готовность сербских вооруженных сил, объявленную из-за ситуации на севере Метохии. Баррикады у КПП "Мердаре" убрали в тот же день.
Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.
Часть стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 17:59
Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово
 
В миреАлександр ВучичКосовоКосовска-МитровицаСербия
 
 
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