15:23 30.12.2022 (обновлено: 16:40 30.12.2022)
На севере Косово и Метохии убрали все баррикады, сообщили СМИ
Kosovo Online: все установленные сербами баррикады на севере Косово и Метохии убрали
© AP Photo / Visar KryeziuРазбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Разбор баррикад в Рударе, Косово. 29 декабря 2022
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Все баррикады, установленные сербами на севере Косово и Метохии, уже убрали, сообщает портал Kosovo Online.
По его информации, остались только два грузовика в районе населенных пунктов Дудин Крш и Северная Косовска-Митровица, которые подожгли в ночь на 29 декабря.
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался после того, как косово-албанская полиция задержала нескольких бывших полицейских-сербов по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Из-за этого косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурили на трассах.
С призывом убрать баррикады выступил 28 декабря президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, он отменил высшую боевую готовность сербских вооруженных сил, объявленную из-за ситуации на севере Метохии. Баррикады у КПП "Мердаре" убрали в тот же день.
Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.
Часть стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.
29 декабря, 17:59Боррель приветствовал усилия по снижению напряженности в Косово