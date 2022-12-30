https://ria.ru/20221230/barrikady-1842489296.html

На севере Косово и Метохии убрали все баррикады, сообщили СМИ

На севере Косово и Метохии убрали все баррикады, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2022

На севере Косово и Метохии убрали все баррикады, сообщили СМИ

Все баррикады, установленные сербами на севере Косово и Метохии, уже убрали, сообщает портал Kosovo Online. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:23

2022-12-30T15:23

2022-12-30T16:40

в мире

александр вучич

косово

косовска-митровица

сербия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842494473_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_3b2c239c88f4dc6fe8e904b60bd713a5.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Все баррикады, установленные сербами на севере Косово и Метохии, уже убрали, сообщает портал Kosovo Online. По его информации, остались только два грузовика в районе населенных пунктов Дудин Крш и Северная Косовска-Митровица, которые подожгли в ночь на 29 декабря. Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался после того, как косово-албанская полиция задержала нескольких бывших полицейских-сербов по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Из-за этого косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурили на трассах. С призывом убрать баррикады выступил 28 декабря президент Сербии Александр Вучич. Кроме того, он отменил высшую боевую готовность сербских вооруженных сил, объявленную из-за ситуации на севере Метохии. Баррикады у КПП "Мердаре" убрали в тот же день.Премьер Косово Альбин Курти 15 декабря передал председательствующей в Совете Евросоюза Чехии заявку на вступление самопровозглашенной республики в ЕС. В ответ Минобороны Сербии запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.Часть стран ЕС — Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния — не признают Косово.

https://ria.ru/20221229/kosovo-1842304826.html

косово

косовска-митровица

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр вучич, косово, косовска-митровица, сербия