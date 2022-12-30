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Россиян обяжут заплатить налог со вкладов по итогам 2023 года - РИА Новости, 30.12.2022
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Россиян обяжут заплатить налог со вкладов по итогам 2023 года
Россиян обяжут заплатить налог со вкладов по итогам 2023 года - РИА Новости, 30.12.2022
Россиян обяжут заплатить налог со вкладов по итогам 2023 года
В наступающем году россиянам впервые начислят налог на доходы со вкладов, пишут "Известия". РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:19
2022-12-30T13:17
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В наступающем году россиянам впервые начислят налог на доходы со вкладов, пишут "Известия". В частности, им будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущие 7,5 процента. "Он взимается в размере 13 процентов и исчисляется исходя из ключевой ставки", — говорится в публикации. В статье отмечается, что расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода теперь будет проводиться иначе. Если раньше для определения этой суммы требовалось умножить миллион рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год."Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023-м, россияне должны будут до декабря 2024-го", — пишут "Известия". Кроме того, при расчете налога учитывается не размер депозитов, а только полученный доход. Налог на доходы по вкладам ввели в 2020 году по предложению президента Владимира Путина. Впервые уплатить его предстояло в 2022 году, но власти освободили россиян от этого сбора.
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
12:19 30.12.2022 (обновлено: 13:17 30.12.2022)
 
Россиян обяжут заплатить налог со вкладов по итогам 2023 года

"Известия": россияне заплатят налог на доходы со вкладов по итогам 2023 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗнак процента на витрине
Знак процента на витрине - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В наступающем году россиянам впервые начислят налог на доходы со вкладов, пишут "Известия".
В частности, им будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год — если ключевая ставка не превысит текущие 7,5 процента.
"Он взимается в размере 13 процентов и исчисляется исходя из ключевой ставки", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что расчет максимального необлагаемого налогом процентного дохода теперь будет проводиться иначе. Если раньше для определения этой суммы требовалось умножить миллион рублей на уровень ключевой ставки на начало года, то теперь будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год.
"Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023-м, россияне должны будут до декабря 2024-го", — пишут "Известия".
Кроме того, при расчете налога учитывается не размер депозитов, а только полученный доход.
Налог на доходы по вкладам ввели в 2020 году по предложению президента Владимира Путина. Впервые уплатить его предстояло в 2022 году, но власти освободили россиян от этого сбора.
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