https://ria.ru/20221230/aymakhanov-1842433588.html

Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос

Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос - РИА Новости, 30.12.2022

Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос

Космонавт Мухтар Аймаханов, за почти 20-летнюю карьеру так и не слетавший в космос, завершил работу в российском отряде космонавтов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T12:11

2022-12-30T12:11

2022-12-30T12:11

космос - риа наука

роскосмос

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Космонавт Мухтар Аймаханов, за почти 20-летнюю карьеру так и не слетавший в космос, завершил работу в российском отряде космонавтов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса". "Тридцатого декабря 2022 года Мухтар Аймаханов покинул должность космонавта-испытателя в отряде космонавтов Роскосмоса после решения Главной медицинской комиссии, которая состоялась в ЦПК 28 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аймаханов продолжит свою деятельность в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в качестве ведущего специалиста. Аймаханов родился 1 января 1967 года в поселке Джусалы Кызылординской области Казахской ССР. В 1988 году окончил Черниговское летное училище, получил квалификацию "летчик-инженер". Кандидатом в космонавты-испытатели его зачислили в отряд в мае 2003 года, а в июне 2005-го присвоили соответствующую квалификацию. Аймаханов стал третьим космонавтом, покинувшим отряд в 2022 году. Весной из отряда ушли Александр Скворцов и Александр Мисуркин. Оба совершили по три полета в космос, однако если Скворцов каждый раз работал на орбите по несколько месяцев, то Мисуркин в декабре 2021 года был командиром "туристического" "Союза МС-20", на котором в свою 12-дневную "путевку" на МКС слетали японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йодзо Хирано. В 2021 году российский отряд также покинули трое космонавтов - Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин, летавшие по три раза, и Андрей Борисенко, у которого в карьере было два космических полета.

https://ria.ru/20220912/kononenko-1816104765.html

https://ria.ru/20220120/kosmos-1768781634.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс)