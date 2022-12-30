Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос - РИА Новости, 30.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221230/aymakhanov-1842433588.html
Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос
Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос - РИА Новости, 30.12.2022
Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос
Космонавт Мухтар Аймаханов, за почти 20-летнюю карьеру так и не слетавший в космос, завершил работу в российском отряде космонавтов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:11
2022-12-30T12:11
космос - риа наука
роскосмос
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842434236_0:99:666:474_1920x0_80_0_0_ef915d1539df581eaf07a3c5e9270638.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Космонавт Мухтар Аймаханов, за почти 20-летнюю карьеру так и не слетавший в космос, завершил работу в российском отряде космонавтов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса". "Тридцатого декабря 2022 года Мухтар Аймаханов покинул должность космонавта-испытателя в отряде космонавтов Роскосмоса после решения Главной медицинской комиссии, которая состоялась в ЦПК 28 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аймаханов продолжит свою деятельность в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в качестве ведущего специалиста. Аймаханов родился 1 января 1967 года в поселке Джусалы Кызылординской области Казахской ССР. В 1988 году окончил Черниговское летное училище, получил квалификацию "летчик-инженер". Кандидатом в космонавты-испытатели его зачислили в отряд в мае 2003 года, а в июне 2005-го присвоили соответствующую квалификацию. Аймаханов стал третьим космонавтом, покинувшим отряд в 2022 году. Весной из отряда ушли Александр Скворцов и Александр Мисуркин. Оба совершили по три полета в космос, однако если Скворцов каждый раз работал на орбите по несколько месяцев, то Мисуркин в декабре 2021 года был командиром "туристического" "Союза МС-20", на котором в свою 12-дневную "путевку" на МКС слетали японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йодзо Хирано. В 2021 году российский отряд также покинули трое космонавтов - Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин, летавшие по три раза, и Андрей Борисенко, у которого в карьере было два космических полета.
https://ria.ru/20220912/kononenko-1816104765.html
https://ria.ru/20220120/kosmos-1768781634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842434236_0:72:667:572_1920x0_80_0_0_da4263ed0b66dcf902bc98b2a2f62491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, роскосмос, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов, Международная космическая станция (МКС)
12:11 30.12.2022
 
Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос

Космонавт Мухтар Аймаханов покинул отряд, за 19 лет работы так и не слетав в космос

© Фото : Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. ГагаринаМухтар Аймаханов
Мухтар Аймаханов - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Мухтар Аймаханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Космонавт Мухтар Аймаханов, за почти 20-летнюю карьеру так и не слетавший в космос, завершил работу в российском отряде космонавтов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса".
"Тридцатого декабря 2022 года Мухтар Аймаханов покинул должность космонавта-испытателя в отряде космонавтов Роскосмоса после решения Главной медицинской комиссии, которая состоялась в ЦПК 28 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аймаханов продолжит свою деятельность в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в качестве ведущего специалиста.
Космонавт Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 10:12Наука
Российский космонавт установит рекорд по времени пребывания в космосе
Аймаханов родился 1 января 1967 года в поселке Джусалы Кызылординской области Казахской ССР. В 1988 году окончил Черниговское летное училище, получил квалификацию "летчик-инженер". Кандидатом в космонавты-испытатели его зачислили в отряд в мае 2003 года, а в июне 2005-го присвоили соответствующую квалификацию.
Аймаханов стал третьим космонавтом, покинувшим отряд в 2022 году. Весной из отряда ушли Александр Скворцов и Александр Мисуркин. Оба совершили по три полета в космос, однако если Скворцов каждый раз работал на орбите по несколько месяцев, то Мисуркин в декабре 2021 года был командиром "туристического" "Союза МС-20", на котором в свою 12-дневную "путевку" на МКС слетали японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йодзо Хирано.
В 2021 году российский отряд также покинули трое космонавтов - Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин, летавшие по три раза, и Андрей Борисенко, у которого в карьере было два космических полета.
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 17:41
В Самарском университете начнут готовить кандидатов в космонавты
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала