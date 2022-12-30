https://ria.ru/20221230/aymakhanov-1842433588.html
Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос
Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос - РИА Новости, 30.12.2022
Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос
Космонавт Мухтар Аймаханов, за почти 20-летнюю карьеру так и не слетавший в космос, завершил работу в российском отряде космонавтов, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T12:11
2022-12-30T12:11
2022-12-30T12:11
космос - риа наука
роскосмос
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Космонавт Мухтар Аймаханов, за почти 20-летнюю карьеру так и не слетавший в космос, завершил работу в российском отряде космонавтов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса". "Тридцатого декабря 2022 года Мухтар Аймаханов покинул должность космонавта-испытателя в отряде космонавтов Роскосмоса после решения Главной медицинской комиссии, которая состоялась в ЦПК 28 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аймаханов продолжит свою деятельность в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в качестве ведущего специалиста. Аймаханов родился 1 января 1967 года в поселке Джусалы Кызылординской области Казахской ССР. В 1988 году окончил Черниговское летное училище, получил квалификацию "летчик-инженер". Кандидатом в космонавты-испытатели его зачислили в отряд в мае 2003 года, а в июне 2005-го присвоили соответствующую квалификацию. Аймаханов стал третьим космонавтом, покинувшим отряд в 2022 году. Весной из отряда ушли Александр Скворцов и Александр Мисуркин. Оба совершили по три полета в космос, однако если Скворцов каждый раз работал на орбите по несколько месяцев, то Мисуркин в декабре 2021 года был командиром "туристического" "Союза МС-20", на котором в свою 12-дневную "путевку" на МКС слетали японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йодзо Хирано. В 2021 году российский отряд также покинули трое космонавтов - Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин, летавшие по три раза, и Андрей Борисенко, у которого в карьере было два космических полета.
https://ria.ru/20220912/kononenko-1816104765.html
https://ria.ru/20220120/kosmos-1768781634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Центр подготовки космонавтов, Международная космическая станция (МКС)
Космонавт Аймаханов покинул отряд, так и не слетав в космос
Космонавт Мухтар Аймаханов покинул отряд, за 19 лет работы так и не слетав в космос
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Космонавт Мухтар Аймаханов, за почти 20-летнюю карьеру так и не слетавший в космос, завершил работу в российском отряде космонавтов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса".
"Тридцатого декабря 2022 года Мухтар Аймаханов покинул должность космонавта-испытателя в отряде космонавтов Роскосмоса после решения Главной медицинской комиссии, которая состоялась в ЦПК 28 декабря 2022 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аймаханов продолжит свою деятельность в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в качестве ведущего специалиста.
Аймаханов родился 1 января 1967 года в поселке Джусалы Кызылординской области Казахской ССР. В 1988 году окончил Черниговское летное училище, получил квалификацию "летчик-инженер". Кандидатом в космонавты-испытатели его зачислили в отряд в мае 2003 года, а в июне 2005-го присвоили соответствующую квалификацию.
Аймаханов стал третьим космонавтом, покинувшим отряд в 2022 году. Весной из отряда ушли Александр Скворцов и Александр Мисуркин. Оба совершили по три полета в космос, однако если Скворцов каждый раз работал на орбите по несколько месяцев, то Мисуркин в декабре 2021 года был командиром "туристического" "Союза МС-20", на котором в свою 12-дневную "путевку" на МКС слетали японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник Йодзо Хирано.
В 2021 году российский отряд также покинули трое космонавтов - Олег Скрипочка и Анатолий Иванишин, летавшие по три раза, и Андрей Борисенко, у которого в карьере было два космических полета.