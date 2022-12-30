https://ria.ru/20221230/aydyn-1842526690.html

После взрыва в ресторане в турецком Айдыне задержали одного человека

После взрыва в ресторане в турецком Айдыне задержали одного человека - РИА Новости, 30.12.2022

После взрыва в ресторане в турецком Айдыне задержали одного человека

Один человек задержан в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне, сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T17:36

2022-12-30T17:36

2022-12-30T17:42

турция

в мире

бекир боздаг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842516776_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_213f1a427cdd6abd65147232c38b5544.jpg

АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Один человек задержан в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне, сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг.Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, по предварительным данным, погибли 7 человек, сообщили ранее местные власти."Один человек задержан", - сообщил Боздаг в Twitter.По его словам, прокуратура региона Назилли инициировала судебное расследование по факту взрыва, назначены три прокурора."Инцидент будет расследован во всех его аспектах", - уточнил он.

https://ria.ru/20221120/arest-1832919595.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, в мире, бекир боздаг