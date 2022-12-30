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После взрыва в ресторане в турецком Айдыне задержали одного человека
После взрыва в ресторане в турецком Айдыне задержали одного человека - РИА Новости, 30.12.2022
После взрыва в ресторане в турецком Айдыне задержали одного человека
Один человек задержан в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне, сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T17:36
2022-12-30T17:36
2022-12-30T17:42
турция
в мире
бекир боздаг
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АНКАРА, 30 дек – РИА Новости. Один человек задержан в связи со взрывом в ресторане в турецком Айдыне, сообщил министр юстиции страны Бекир Боздаг.Взрыв прогремел в ресторане в городе Айдын в Турции, по предварительным данным, погибли 7 человек, сообщили ранее местные власти."Один человек задержан", - сообщил Боздаг в Twitter.По его словам, прокуратура региона Назилли инициировала судебное расследование по факту взрыва, назначены три прокурора."Инцидент будет расследован во всех его аспектах", - уточнил он.
https://ria.ru/20221120/arest-1832919595.html
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турция, в мире, бекир боздаг
Турция, В мире, Бекир Боздаг
17:36 30.12.2022 (обновлено: 17:42 30.12.2022)
После взрыва в ресторане в турецком Айдыне задержали одного человека
Министр юстиции Боздаг: после взрыва в ресторане в Айдыне задержали подозреваемого