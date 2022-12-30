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Цены на автомобили продолжают стабилизироваться, заявил Мантуров - РИА Новости, 30.12.2022
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Цены на автомобили продолжают стабилизироваться, заявил Мантуров
Цены на автомобили продолжают стабилизироваться, заявил Мантуров - РИА Новости, 30.12.2022
Цены на автомобили продолжают стабилизироваться, заявил Мантуров
Цены на автомобили в РФ продолжают стабилизироваться, снизились на 18% по ряду брендов по сравнению с мартом 2022 года, сообщил вице-премьер - глава... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:55
2022-12-30T11:11
россия
авто
денис мантуров
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
группа газ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Цены на автомобили в РФ продолжают стабилизироваться, снизились на 18% по ряду брендов по сравнению с мартом 2022 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Как уточнили в Минпромторге РФ, цены в частности снизились на автомобили "Камаз" и ГАЗ.
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россия, авто, денис мантуров, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), группа газ
Россия, Авто, Денис Мантуров, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Группа ГАЗ
10:55 30.12.2022 (обновлено: 11:11 30.12.2022)
 
Цены на автомобили продолжают стабилизироваться, заявил Мантуров

Мантуров: цены на автомобили с марта снизились на 18 процентов по ряду брендов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Цены на автомобили в РФ продолжают стабилизироваться, снизились на 18% по ряду брендов по сравнению с мартом 2022 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Если брать март месяц увеличение цены было от 3 до 50%. На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду автопроизводителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь на легковые" - сказал он, отвечая на вопрос о ценах на автомобили в эфире телеканала "Россия 24".
Как уточнили в Минпромторге РФ, цены в частности снизились на автомобили "Камаз" и ГАЗ.
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РоссияАвтоДенис МантуровЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Группа ГАЗ
 
 
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