https://ria.ru/20221230/avto-1842411982.html
Цены на автомобили продолжают стабилизироваться, заявил Мантуров
Цены на автомобили продолжают стабилизироваться, заявил Мантуров - РИА Новости, 30.12.2022
Цены на автомобили продолжают стабилизироваться, заявил Мантуров
Цены на автомобили в РФ продолжают стабилизироваться, снизились на 18% по ряду брендов по сравнению с мартом 2022 года, сообщил вице-премьер - глава... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:55
2022-12-30T10:55
2022-12-30T11:11
россия
авто
денис мантуров
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
группа газ
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Цены на автомобили в РФ продолжают стабилизироваться, снизились на 18% по ряду брендов по сравнению с мартом 2022 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Как уточнили в Минпромторге РФ, цены в частности снизились на автомобили "Камаз" и ГАЗ.
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россия, авто, денис мантуров, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), группа газ
Россия, Авто, Денис Мантуров, Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Группа ГАЗ
10:55 30.12.2022 (обновлено: 11:11 30.12.2022)
Цены на автомобили продолжают стабилизироваться, заявил Мантуров
Мантуров: цены на автомобили с марта снизились на 18 процентов по ряду брендов