Цены на автомобили продолжают стабилизироваться, заявил Мантуров

"Если брать март месяц увеличение цены было от 3 до 50%. На сегодняшний день уже цены снизились до 18% по ряду автопроизводителей. И продолжают стабилизироваться цены на автомобили, в первую очередь на легковые" - сказал он, отвечая на вопрос о ценах на автомобили в эфире телеканала "Россия 24".