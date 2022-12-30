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Минпромторг рассказал о программах поддержки спроса на авто - РИА Новости, 30.12.2022
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Минпромторг рассказал о программах поддержки спроса на авто
Минпромторг рассказал о программах поддержки спроса на авто - РИА Новости, 30.12.2022
Минпромторг рассказал о программах поддержки спроса на авто
Программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T06:54
2022-12-30T07:03
экономика
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. "Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, — это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года", — заявили в министерстве.В 2023 году на программу льготного автокредитования выделят 5,1 миллиарда рублей, льготного лизинга — 2 миллиарда рублей и на программу субсидирования газомоторной техники — 2,7 миллиарда рублей, уточнили в министерстве. В Минпромторге также напомнили, что власти в 2022 году направили на программы стимулирования спроса на российские автомобили в общей сложности 20,7 миллиарда рублей. Как сообщалось в начале декабря, президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян.
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экономика, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
06:54 30.12.2022 (обновлено: 07:03 30.12.2022)
 
Минпромторг рассказал о программах поддержки спроса на авто

Минпромторг: программы поддержки спроса на авто в России могут быть дофинансированы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево
Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ Кунцево - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобили в официальном дилерском центре Chery ТЦ "Кунцево. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
"Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, — это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года", — заявили в министерстве.
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В 2023 году на программу льготного автокредитования выделят 5,1 миллиарда рублей, льготного лизинга — 2 миллиарда рублей и на программу субсидирования газомоторной техники — 2,7 миллиарда рублей, уточнили в министерстве.
В Минпромторге также напомнили, что власти в 2022 году направили на программы стимулирования спроса на российские автомобили в общей сложности 20,7 миллиарда рублей.
Как сообщалось в начале декабря, президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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