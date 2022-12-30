https://ria.ru/20221230/avto-1842383719.html

Минпромторг рассказал о программах поддержки спроса на авто

Минпромторг рассказал о программах поддержки спроса на авто - РИА Новости, 30.12.2022

Минпромторг рассказал о программах поддержки спроса на авто

Программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T06:54

2022-12-30T06:54

2022-12-30T07:03

экономика

владимир путин

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835532560_0:247:3202:2048_1920x0_80_0_0_cea75265229b75d59ddc468827a3f509.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Программы поддержки в России спроса на отечественные автомобили могут получить дополнительное финансирование, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. "Программы стимулирования спроса, в том числе программа льготного автокредитования, — это гибкий механизм, который реагирует на изменения автомобильного рынка. Минпромторг России отслеживает и анализирует ситуацию, складывающуюся на рынке, в частности, уровень спроса и доступности автомобилей. В зависимости от развития ситуации возможен выход на решение о дофинансировании программ стимулирования спроса в течение года", — заявили в министерстве.В 2023 году на программу льготного автокредитования выделят 5,1 миллиарда рублей, льготного лизинга — 2 миллиарда рублей и на программу субсидирования газомоторной техники — 2,7 миллиарда рублей, уточнили в министерстве. В Минпромторге также напомнили, что власти в 2022 году направили на программы стимулирования спроса на российские автомобили в общей сложности 20,7 миллиарда рублей. Как сообщалось в начале декабря, президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по повышению доступности легковых автомобилей для россиян.

https://ria.ru/20221229/avtovaz-1842138426.html

https://ria.ru/20221229/avtovaz-1842261889.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)