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Глава МИД Австрии призвал не игнорировать Россию
Глава МИД Австрии призвал не игнорировать Россию - РИА Новости, 30.12.2022
Глава МИД Австрии призвал не игнорировать Россию
Пересечений у Европы с Россией сейчас "меньше нуля", но игнорировать ее нельзя, заявил в интервью агентству АРА глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T18:07
2022-12-30T18:07
2022-12-30T18:07
в мире
александер шалленберг
россия
австрия
мид австрии
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 30 дек - РИА Новости. Пересечений у Европы с Россией сейчас "меньше нуля", но игнорировать ее нельзя, заявил в интервью агентству АРА глава МИД Австрии Александер Шалленберг. По словам министра, "пересечений с Россией" в настоящее время "меньше нуля", так как Москва "попирает ногами и отбрасывает все предпосылки и принципы", разработанные после Второй мировой войны. Однако "нереально представить, что мы должны организовать долгосрочную и стабильную архитектуру безопасности, полностью игнорируя Россию", добавил он. Шалленберг подчеркнул, что в отношениях с Россией, "несмотря на всю эмоциональность", не должно быть "утрачено чувство меры". Он заявил, что критиковал решение Польши о недопуске российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Лодзи и получил в этой связи "много положительных откликов". "Нравится вам это или нет, такие платформы (как встреча в Лодзи для контактов с Москвой – ред.) понадобятся нам в будущем", - сказал Шалленберг, добавив, что Россия остается "крупнейшим соседом Европы".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, александер шалленберг, россия, австрия, мид австрии, санкции в отношении россии
В мире, Александер Шалленберг, Россия, Австрия, МИД Австрии, Санкции в отношении России
Глава МИД Австрии призвал не игнорировать Россию
Глава МИД Австрии Шалленберг: пересечений с Россией меньше нуля, но игнорировать ее нельзя