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Глава МИД Австрии призвал не игнорировать Россию

Глава МИД Австрии призвал не игнорировать Россию - РИА Новости, 30.12.2022

Глава МИД Австрии призвал не игнорировать Россию

Пересечений у Европы с Россией сейчас "меньше нуля", но игнорировать ее нельзя, заявил в интервью агентству АРА глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T18:07

2022-12-30T18:07

2022-12-30T18:07

в мире

александер шалленберг

россия

австрия

мид австрии

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 30 дек - РИА Новости. Пересечений у Европы с Россией сейчас "меньше нуля", но игнорировать ее нельзя, заявил в интервью агентству АРА глава МИД Австрии Александер Шалленберг. По словам министра, "пересечений с Россией" в настоящее время "меньше нуля", так как Москва "попирает ногами и отбрасывает все предпосылки и принципы", разработанные после Второй мировой войны. Однако "нереально представить, что мы должны организовать долгосрочную и стабильную архитектуру безопасности, полностью игнорируя Россию", добавил он. Шалленберг подчеркнул, что в отношениях с Россией, "несмотря на всю эмоциональность", не должно быть "утрачено чувство меры". Он заявил, что критиковал решение Польши о недопуске российской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Лодзи и получил в этой связи "много положительных откликов". "Нравится вам это или нет, такие платформы (как встреча в Лодзи для контактов с Москвой – ред.) понадобятся нам в будущем", - сказал Шалленберг, добавив, что Россия остается "крупнейшим соседом Европы".

https://ria.ru/20221201/peregovory-1835691010.html

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Кирилл Волков

в мире, александер шалленберг, россия, австрия, мид австрии, санкции в отношении россии