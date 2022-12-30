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В Нижегородской области столкнулись фура и два автомобиля, есть погибшие
В Нижегородской области столкнулись фура и два автомобиля, есть погибшие - РИА Новости, 30.12.2022
В Нижегородской области столкнулись фура и два автомобиля, есть погибшие
Два человека погибли, еще трое получили травмы при столкновении фуры и двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщило МВД региона. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T14:51
2022-12-30T14:51
2022-12-30T14:51
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
йошкар-ола
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое получили травмы при столкновении фуры и двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области, сообщило МВД региона. По предварительной информации, в пятницу днем на 53-м километре автодороги Нижний Новгород - Йошкар-Ола в Семеновском районе водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автофурой. После удара автоцистерну вынесло на встречную полосу, и она столкнулась с автомобилем Volkswagen. "В результате ДТП смертельные ранения получили водитель Hyundai и женщина-пассажир, вторая женщина-пассажир получила телесные повреждения различной степени тяжести. Также в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель Volkswagen и его пассажир-мужчина", - говорится в сообщении. Как сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, двое пострадавших доставлены в Борскую центральную районную больницу, еще один - в Семёновскую районную больницу. "Все пациенты в тяжелом состоянии. Всего на месте работали 2 бригады скорой медицинской помощи Борской ЦРБ и 1 бригада Семеновской ЦРБ", - написал министр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221229/dtp-1842232118.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, йошкар-ола
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Йошкар-Ола
В Нижегородской области столкнулись фура и два автомобиля, есть погибшие
МВД: в Нижегородской области столкнулись фура и два автомобиля, два человека погибли