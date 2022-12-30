https://ria.ru/20221230/alkogol-1842500670.html

На дне бутылки: какой алкоголь не стоит покупать к столу

На дне бутылки: какой алкоголь не стоит покупать к столу - РИА Новости, 30.12.2022

На дне бутылки: какой алкоголь не стоит покупать к столу

Алкоголь — самый ходовой товар в новогодние праздники. Но не все производители готовы тратиться на хорошее сырье и оборудование. Поэтому на столе у россиян... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T19:29

2022-12-30T19:29

2022-12-30T19:37

алкоголь

коньяк

вино

игристое вино

новый год

праздник

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Алкоголь — самый ходовой товар в новогодние праздники. Но не все производители готовы тратиться на хорошее сырье и оборудование. Поэтому на столе у россиян нередко оказывается выпивка далеко не лучшего качества. Эксперты "Роскачества" назвали худшие марки спиртного.ИгристоеАбрау-ДюрсоНа последнем месте рейтинга оказались сразу два продукта этой марки.По мнению экспертов, в полусухом от именитого бренда достоинств нет вообще. В запахе — неприятный болотный и грибной тон, во вкусе чувствуется затхлость, а само вино водянистое. Не за что похвалить и полусладкое. Его назвали "простым и плоским" с запахами непонятного происхождения.Невысокая позиция в рейтинге у брют "Абрау-Дюрсо Императорское". Выпив бокал такого игристого, можно почувствовать вкус перезревшего яблока.Цимлянские винаПолусладкое от "Цимлянских вин" в рейтинге называют одним из самых безвкусных. Вино урожая 2019 года уставшее, с признаками старения. А значит, потеряло приятные свойства. Аромат у него слабый, как и игристость. Зато "Мускат Цимлянский" 2020 года от того же производителя, наоборот, разочаровывает чрезмерным привкусом. С первого глотка ощущаются раздражающие парфюмированные тона.Дербентский завод игристых винБрют "Дербентское" урожая 2021 года не стоит тоже класть в корзину. Игристое слишком окислено. Ощущаются тона йода, старых орехов, соломы и прелого яблока.Красные и белые винаЦимлянские винаБренд не отличился и в производстве красного полусладкого. В "Роскачестве" уверяют, что вино "Цимлянское Станичное" 2017 года не подлежит продаже. Ингредиенты могли хранится не в лучших условиях: вместо ароматов винограда – запах овощного склада. Кроме того, напиток окислился и приобрел коричневый цвет.Крымский виноделПолусухое красное "Совье Руж. Крымский винодел" “порадует” запахом брожения и непонятно откуда взявшимся душком укропа и сельдерея. Эксперты отметили и распад самой структуры напитка.Евпаторийский завод классических винМожно лишь догадываться, откуда в белом вине вкус "плесени, земли, болота". Тем не менее, именно его нашли в "Штопор. Совиньон Блан". Напиток никак нельзя назвать качественным."Штопор. Рислинг" также не рекомендуется к покупке. Сказалось плохое качество винограда. В напитке чувствуется неприятная горечь, сортовые признаки вовсе отсутствуют.Villa KrimНа производстве сухого белого вина "Вилла Крым. Шардоне" 2021 года сказались плохие погодные условия. Выявлены дефекты при изготовлении напитка, а сам он назван "пресным и заурядным".ВодкаТайгаСогласно исследованию "Росскачества", проведенного в 2020 году, худшей водкой признана марка "Тайга". Вредных веществ в ней не обнаружено, а вот вкус оставляет желать лучшего. Содержание сульфатов выше установленных компанией стандартов, а значит при изготовлении была использована жесткая вода. Напиток ощущается слишком жгучим, а дегустационная оценка не дотягивает даже до минимума.Finsky IceАналогичная картина наблюдается и в случае с "Finsky Ice". Превышение тех же веществ и проблемы с качеством. Обычные потребители отмечают резкий и неприятный вкус, и говорят, что алкоголь хочется тут же запить. Еще один недостаток — сильнее утреннее похмелье.Мерная на молокеНе прошел проверку и продукт от ОАО "Белвино". В водке бренда "Мерная на молоке" содержание кальция и магния ниже положенного. Это также свидетельствует о том, что воду использовали неподходящую. А значит, о приятном вкусе можно забыть.Коньяк3 звездочки ОдесскийПо результатам лабораторных испытаний коньяк признан небезопасным для потребителя, поскольку в нем выявлены нарушения обязательных требований законодательства. Также в напитке содержатся компоненты ароматизаторов. Вкусовые стандарты не на высоте: покупатели отмечали, что он “тяжело пьется”.Father’s Old BarrelТрехлетний коньяк, произведенный ООО "Настоящая алкогольная компания" безопасен для потребителей, но изготовлен из спирта невиноградного происхождения. Возможно, для кого-то станет плюсом высокая крепость, а вот вкус явно подкачал и отдает некачественным сырьем.АгравЭтот напиток не только приготовлен из невиноградного сырья, но и без соблюдений правил выдержки. Покупать его не рекомендуется. Разочарованные покупатели уверяют: до заявленных качеств коньяк явно не дотягивает. Некоторые и вовсе отмечают — в чистом виде пить его невозможно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алкоголь, коньяк, вино, игристое вино, новый год, праздник