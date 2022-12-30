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На дне бутылки: какой алкоголь не стоит покупать к столу  - РИА Новости, 30.12.2022
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На дне бутылки: какой алкоголь не стоит покупать к столу 
На дне бутылки: какой алкоголь не стоит покупать к столу  - РИА Новости, 30.12.2022
На дне бутылки: какой алкоголь не стоит покупать к столу 
Алкоголь — самый ходовой товар в новогодние праздники. Но не все производители готовы тратиться на хорошее сырье и оборудование. Поэтому на столе у россиян... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T19:29
2022-12-30T19:37
алкоголь
коньяк
вино
игристое вино
новый год
праздник
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Алкоголь — самый ходовой товар в новогодние праздники. Но не все производители готовы тратиться на хорошее сырье и оборудование. Поэтому на столе у россиян нередко оказывается выпивка далеко не лучшего качества. Эксперты "Роскачества" назвали худшие марки спиртного.ИгристоеАбрау-ДюрсоНа последнем месте рейтинга оказались сразу два продукта этой марки.По мнению экспертов, в полусухом от именитого бренда достоинств нет вообще. В запахе — неприятный болотный и грибной тон, во вкусе чувствуется затхлость, а само вино водянистое. Не за что похвалить и полусладкое. Его назвали "простым и плоским" с запахами непонятного происхождения.Невысокая позиция в рейтинге у брют "Абрау-Дюрсо Императорское". Выпив бокал такого игристого, можно почувствовать вкус перезревшего яблока.Цимлянские винаПолусладкое от "Цимлянских вин" в рейтинге называют одним из самых безвкусных. Вино урожая 2019 года уставшее, с признаками старения. А значит, потеряло приятные свойства. Аромат у него слабый, как и игристость. Зато "Мускат Цимлянский" 2020 года от того же производителя, наоборот, разочаровывает чрезмерным привкусом. С первого глотка ощущаются раздражающие парфюмированные тона.Дербентский завод игристых винБрют "Дербентское" урожая 2021 года не стоит тоже класть в корзину. Игристое слишком окислено. Ощущаются тона йода, старых орехов, соломы и прелого яблока.Красные и белые винаЦимлянские винаБренд не отличился и в производстве красного полусладкого. В "Роскачестве" уверяют, что вино "Цимлянское Станичное" 2017 года не подлежит продаже. Ингредиенты могли хранится не в лучших условиях: вместо ароматов винограда – запах овощного склада. Кроме того, напиток окислился и приобрел коричневый цвет.Крымский виноделПолусухое красное "Совье Руж. Крымский винодел" “порадует” запахом брожения и непонятно откуда взявшимся душком укропа и сельдерея. Эксперты отметили и распад самой структуры напитка.Евпаторийский завод классических винМожно лишь догадываться, откуда в белом вине вкус "плесени, земли, болота". Тем не менее, именно его нашли в "Штопор. Совиньон Блан". Напиток никак нельзя назвать качественным."Штопор. Рислинг" также не рекомендуется к покупке. Сказалось плохое качество винограда. В напитке чувствуется неприятная горечь, сортовые признаки вовсе отсутствуют.Villa KrimНа производстве сухого белого вина "Вилла Крым. Шардоне" 2021 года сказались плохие погодные условия. Выявлены дефекты при изготовлении напитка, а сам он назван "пресным и заурядным".ВодкаТайгаСогласно исследованию "Росскачества", проведенного в 2020 году, худшей водкой признана марка "Тайга". Вредных веществ в ней не обнаружено, а вот вкус оставляет желать лучшего. Содержание сульфатов выше установленных компанией стандартов, а значит при изготовлении была использована жесткая вода. Напиток ощущается слишком жгучим, а дегустационная оценка не дотягивает даже до минимума.Finsky IceАналогичная картина наблюдается и в случае с "Finsky Ice". Превышение тех же веществ и проблемы с качеством. Обычные потребители отмечают резкий и неприятный вкус, и говорят, что алкоголь хочется тут же запить. Еще один недостаток — сильнее утреннее похмелье.Мерная на молокеНе прошел проверку и продукт от ОАО "Белвино". В водке бренда "Мерная на молоке" содержание кальция и магния ниже положенного. Это также свидетельствует о том, что воду использовали неподходящую. А значит, о приятном вкусе можно забыть.Коньяк3 звездочки ОдесскийПо результатам лабораторных испытаний коньяк признан небезопасным для потребителя, поскольку в нем выявлены нарушения обязательных требований законодательства. Также в напитке содержатся компоненты ароматизаторов. Вкусовые стандарты не на высоте: покупатели отмечали, что он “тяжело пьется”.Father’s Old BarrelТрехлетний коньяк, произведенный ООО "Настоящая алкогольная компания" безопасен для потребителей, но изготовлен из спирта невиноградного происхождения. Возможно, для кого-то станет плюсом высокая крепость, а вот вкус явно подкачал и отдает некачественным сырьем.АгравЭтот напиток не только приготовлен из невиноградного сырья, но и без соблюдений правил выдержки. Покупать его не рекомендуется. Разочарованные покупатели уверяют: до заявленных качеств коньяк явно не дотягивает. Некоторые и вовсе отмечают — в чистом виде пить его невозможно.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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алкоголь, коньяк, вино, игристое вино, новый год, праздник
Алкоголь, Коньяк, Вино, Игристое вино, Новый год, Праздник
19:29 30.12.2022 (обновлено: 19:37 30.12.2022)
 

На дне бутылки: какой алкоголь не стоит покупать к столу 

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДегустация вин
Дегустация вин - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
Алкоголь — самый ходовой товар в новогодние праздники. Но не все производители готовы тратиться на хорошее сырье и оборудование. Поэтому на столе у россиян нередко оказывается выпивка далеко не лучшего качества. Эксперты "Роскачества" назвали худшие марки спиртного.

Игристое

Абрау-Дюрсо
На последнем месте рейтинга оказались сразу два продукта этой марки.
По мнению экспертов, в полусухом от именитого бренда достоинств нет вообще. В запахе — неприятный болотный и грибной тон, во вкусе чувствуется затхлость, а само вино водянистое. Не за что похвалить и полусладкое. Его назвали "простым и плоским" с запахами непонятного происхождения.
Невысокая позиция в рейтинге у брют "Абрау-Дюрсо Императорское". Выпив бокал такого игристого, можно почувствовать вкус перезревшего яблока.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бокал с игристым вином
Цимлянские вина
Полусладкое от "Цимлянских вин" в рейтинге называют одним из самых безвкусных. Вино урожая 2019 года уставшее, с признаками старения. А значит, потеряло приятные свойства. Аромат у него слабый, как и игристость. Зато "Мускат Цимлянский" 2020 года от того же производителя, наоборот, разочаровывает чрезмерным привкусом. С первого глотка ощущаются раздражающие парфюмированные тона.
Дербентский завод игристых вин
Брют "Дербентское" урожая 2021 года не стоит тоже класть в корзину. Игристое слишком окислено. Ощущаются тона йода, старых орехов, соломы и прелого яблока.

Красные и белые вина

Цимлянские вина
Бренд не отличился и в производстве красного полусладкого. В "Роскачестве" уверяют, что вино "Цимлянское Станичное" 2017 года не подлежит продаже. Ингредиенты могли хранится не в лучших условиях: вместо ароматов винограда – запах овощного склада. Кроме того, напиток окислился и приобрел коричневый цвет.
© РИА Новости / Александр Поготов / Перейти в медиабанкПроизводство вина в Ростовской области
Производство вина в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Александр Поготов
Перейти в медиабанк
Производство вина в Ростовской области
Крымский винодел
Полусухое красное "Совье Руж. Крымский винодел" “порадует” запахом брожения и непонятно откуда взявшимся душком укропа и сельдерея. Эксперты отметили и распад самой структуры напитка.
Евпаторийский завод классических вин
Можно лишь догадываться, откуда в белом вине вкус "плесени, земли, болота". Тем не менее, именно его нашли в "Штопор. Совиньон Блан". Напиток никак нельзя назвать качественным.
"Штопор. Рислинг" также не рекомендуется к покупке. Сказалось плохое качество винограда. В напитке чувствуется неприятная горечь, сортовые признаки вовсе отсутствуют.
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в медиабанкБутылки вина на конвейере
Бутылки вина на конвейере - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Бутылки вина на конвейере
Villa Krim
На производстве сухого белого вина "Вилла Крым. Шардоне" 2021 года сказались плохие погодные условия. Выявлены дефекты при изготовлении напитка, а сам он назван "пресным и заурядным".

Водка

Тайга
Согласно исследованию "Росскачества", проведенного в 2020 году, худшей водкой признана марка "Тайга". Вредных веществ в ней не обнаружено, а вот вкус оставляет желать лучшего. Содержание сульфатов выше установленных компанией стандартов, а значит при изготовлении была использована жесткая вода. Напиток ощущается слишком жгучим, а дегустационная оценка не дотягивает даже до минимума.
Finsky Ice
Аналогичная картина наблюдается и в случае с "Finsky Ice". Превышение тех же веществ и проблемы с качеством. Обычные потребители отмечают резкий и неприятный вкус, и говорят, что алкоголь хочется тут же запить. Еще один недостаток — сильнее утреннее похмелье.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРюмка водки
Рюмка водки - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Рюмка водки
Мерная на молоке
Не прошел проверку и продукт от ОАО "Белвино". В водке бренда "Мерная на молоке" содержание кальция и магния ниже положенного. Это также свидетельствует о том, что воду использовали неподходящую. А значит, о приятном вкусе можно забыть.

Коньяк

3 звездочки Одесский
По результатам лабораторных испытаний коньяк признан небезопасным для потребителя, поскольку в нем выявлены нарушения обязательных требований законодательства. Также в напитке содержатся компоненты ароматизаторов. Вкусовые стандарты не на высоте: покупатели отмечали, что он “тяжело пьется”.
© Depositphotos.com / tkachenkoalexx.mail.ruБочки в подвалах коньячного завода
Бочки в подвалах коньячного завода Арарат - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Depositphotos.com / tkachenkoalexx.mail.ru
Бочки в подвалах коньячного завода
Father’s Old Barrel
Трехлетний коньяк, произведенный ООО "Настоящая алкогольная компания" безопасен для потребителей, но изготовлен из спирта невиноградного происхождения. Возможно, для кого-то станет плюсом высокая крепость, а вот вкус явно подкачал и отдает некачественным сырьем.
Аграв
Этот напиток не только приготовлен из невиноградного сырья, но и без соблюдений правил выдержки. Покупать его не рекомендуется. Разочарованные покупатели уверяют: до заявленных качеств коньяк явно не дотягивает. Некоторые и вовсе отмечают — в чистом виде пить его невозможно.
 
АлкогольКоньякВиноИгристое виноНовый годПраздник
 
 
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