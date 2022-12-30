https://ria.ru/20221230/alkogol-1842384526.html
Сенатор призвал отказаться от употребления алкоголя на улице
Сенатор призвал отказаться от употребления алкоголя на улице - РИА Новости, 30.12.2022
Сенатор призвал отказаться от употребления алкоголя на улице
Встречая Новый год на улице, следует отказаться от употребления алкоголя, поскольку у человека появляется ложное чувство комфорта и он может не почувствовать... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T07:11
2022-12-30T07:11
2022-12-30T07:20
общество
владимир круглый
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Встречая Новый год на улице, следует отказаться от употребления алкоголя, поскольку у человека появляется ложное чувство комфорта и он может не почувствовать переохлаждения, сказал РИА Новости сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый. "Лучше отмечать праздник в помещении, если будут спиртные напитки. После употребления алкоголя на улице появляется ложное чувство тепла, благополучия на морозе, а на самом деле спиртное, к сожалению, не помогает избежать обморожений и последствий воздействия холодного воздуха", – сказал политик. Кроме того, если праздничные мероприятия на улице, надо одеваться по погоде, использовать термобелье, отметил парламентарий. "Если планируется долго пребывать на свежем воздухе, особенно если ветер, мороз, нужно тепло одеваться, чтобы обувь была теплая, перчатки, варежки, двигаться, не стоять на одном месте", - сказал Круглый. По его словам, не следует выходить на улицу и с непокрытой головой. "Почему-то многие люди считают, что хорошо на холоде ходить без шапки, но это не так. Головные уборы должны быть", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20221230/vino-1842380289.html
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общество, владимир круглый, россия, новый год
Общество, Владимир Круглый, Россия, Новый год, Новый год — 2023
07:11 30.12.2022 (обновлено: 07:20 30.12.2022)
Сенатор призвал отказаться от употребления алкоголя на улице
Сенатор Круглый призвал отказаться от алкоголя при праздновании Нового года на улице
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Встречая Новый год на улице, следует отказаться от употребления алкоголя, поскольку у человека появляется ложное чувство комфорта и он может не почувствовать переохлаждения, сказал РИА Новости сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый.
"Лучше отмечать праздник в помещении, если будут спиртные напитки. После употребления алкоголя на улице появляется ложное чувство тепла, благополучия на морозе, а на самом деле спиртное, к сожалению, не помогает избежать обморожений и последствий воздействия холодного воздуха", – сказал политик.
Кроме того, если праздничные мероприятия на улице, надо одеваться по погоде, использовать термобелье, отметил парламентарий. "Если планируется долго пребывать на свежем воздухе, особенно если ветер, мороз, нужно тепло одеваться, чтобы обувь была теплая, перчатки, варежки, двигаться, не стоять на одном месте", - сказал Круглый.
По его словам, не следует выходить на улицу и с непокрытой головой. "Почему-то многие люди считают, что хорошо на холоде ходить без шапки, но это не так. Головные уборы должны быть", - добавил сенатор.