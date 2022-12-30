https://ria.ru/20221230/alkogol-1842384526.html

Сенатор призвал отказаться от употребления алкоголя на улице

Сенатор призвал отказаться от употребления алкоголя на улице - РИА Новости, 30.12.2022

Сенатор призвал отказаться от употребления алкоголя на улице

Встречая Новый год на улице, следует отказаться от употребления алкоголя, поскольку у человека появляется ложное чувство комфорта и он может не почувствовать... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T07:11

2022-12-30T07:11

2022-12-30T07:20

общество

владимир круглый

россия

новый год

новый год — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841720751_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_3ad7d9d9300c6f646aa0eb266c803c6d.jpg

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Встречая Новый год на улице, следует отказаться от употребления алкоголя, поскольку у человека появляется ложное чувство комфорта и он может не почувствовать переохлаждения, сказал РИА Новости сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый. "Лучше отмечать праздник в помещении, если будут спиртные напитки. После употребления алкоголя на улице появляется ложное чувство тепла, благополучия на морозе, а на самом деле спиртное, к сожалению, не помогает избежать обморожений и последствий воздействия холодного воздуха", – сказал политик. Кроме того, если праздничные мероприятия на улице, надо одеваться по погоде, использовать термобелье, отметил парламентарий. "Если планируется долго пребывать на свежем воздухе, особенно если ветер, мороз, нужно тепло одеваться, чтобы обувь была теплая, перчатки, варежки, двигаться, не стоять на одном месте", - сказал Круглый. По его словам, не следует выходить на улицу и с непокрытой головой. "Почему-то многие люди считают, что хорошо на холоде ходить без шапки, но это не так. Головные уборы должны быть", - добавил сенатор.

https://ria.ru/20221230/vino-1842380289.html

https://ria.ru/20221230/alkogol-1842380597.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир круглый, россия, новый год