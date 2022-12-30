https://ria.ru/20221230/alkogol-1842380597.html
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на Новый год
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на Новый год - РИА Новости, 30.12.2022
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на Новый год
Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин призвал за новогодним столом не закусывать алкоголь сладким... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T05:48
2022-12-30T05:48
2022-12-30T07:19
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин призвал за новогодним столом не закусывать алкоголь сладким и не запивать газировкой, а также отметил, что "повышения градуса" потенциально смертельно опасно. "Хочется призвать всех, что если уж вы почему-то решили, что не можете воздержаться от употребления алкоголя в Новый год, то старайтесь на празднике не закусывать алкоголь, а запивать еду. Другими словами, алкоголь ни при каких условиях не должен быть во главе вашего застолья", – сказал он РИА Новости. "Помните, что еда должна быть легкой, точно не сладкой – конфеты, шоколад или торт, – поскольку сладкое задерживает выведение алкоголя из организма. Не запивайте алкоголь газированными напитками: наличие углекислого газа увеличивает всасываемость и может случиться катастрофический эффект с нарастанием алкогольного опьянения", – отметил Скрябин. По его словам, наличие или отсутствие каких-либо особенных закусок или блюд на праздничном столе не повысит защиту организма от токсических эффектов алкоголя. "Спиртное воздействует на употребляющего вне зависимости от съеденного и зависит от количества выпитого, неважно, чередовали вы его с неалкогольными напитками или нет", – подчеркнул он. Врач отметил, что никакие превентивные меры не помогут, так как главное и основное действие алкоголя на организм – токсическое. Избежать последствий не получится. Он отметил, что пить спиртное стоит в как можно меньших дозах и выдерживать как можно большие временные промежутки между употреблениями. А распространенное представление о необходимости "повышения градуса" вообще вредно и потенциально смертельно опасно, отметил нарколог. "Таким образом, оптимальным решением будет отказаться от горячительных напитков совсем. Новый год – праздник, а не повод для употребления спиртного", – заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221230/vrach-1842376794.html
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общество, новый год
Общество, Новый год, Новый год — 2023
05:48 30.12.2022 (обновлено: 07:19 30.12.2022)
Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на Новый год
Нарколог Валентин Скрябин призвал не закусывать алкоголь сладким и не запивать газировкой
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин призвал за новогодним столом не закусывать алкоголь сладким и не запивать газировкой, а также отметил, что "повышения градуса" потенциально смертельно опасно.
"Хочется призвать всех, что если уж вы почему-то решили, что не можете воздержаться от употребления алкоголя в Новый год, то старайтесь на празднике не закусывать алкоголь, а запивать еду. Другими словами, алкоголь ни при каких условиях не должен быть во главе вашего застолья", – сказал он РИА Новости.
"Помните, что еда должна быть легкой, точно не сладкой – конфеты, шоколад или торт, – поскольку сладкое задерживает выведение алкоголя из организма. Не запивайте алкоголь газированными напитками: наличие углекислого газа увеличивает всасываемость и может случиться катастрофический эффект с нарастанием алкогольного опьянения", – отметил Скрябин.
По его словам, наличие или отсутствие каких-либо особенных закусок или блюд на праздничном столе не повысит защиту организма от токсических эффектов алкоголя.
"Спиртное воздействует на употребляющего вне зависимости от съеденного и зависит от количества выпитого, неважно, чередовали вы его с неалкогольными напитками или нет", – подчеркнул он.
Врач отметил, что никакие превентивные меры не помогут, так как главное и основное действие алкоголя на организм – токсическое. Избежать последствий не получится.
"Для организма алкоголь – это яд, не имеющий безопасной дозы, поэтому лучшим решением для вашего здоровья будет провести праздник трезво. Но если вы все же по каким-то причинам решили употребить спиртное, с большой осторожностью можно сказать, что относительно безопасен будет небольшой бокал сухого вина. Один бокал, выпитый не натощак, при двигательной активности – игры, танцы, прогулки на свежем воздухе – не нанесет серьезного вреда взрослому здоровому человеку, а при наличии любых проблем со здоровьем, само собой, необходимо отказаться от спиртного вообще", – добавил Скрябин.
Он отметил, что пить спиртное стоит в как можно меньших дозах и выдерживать как можно большие временные промежутки между употреблениями. А распространенное представление о необходимости "повышения градуса" вообще вредно и потенциально смертельно опасно, отметил нарколог.
"Таким образом, оптимальным решением будет отказаться от горячительных напитков совсем. Новый год – праздник, а не повод для употребления спиртного", – заключил собеседник агентства.