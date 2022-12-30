https://ria.ru/20221230/alkogol-1842380597.html

Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на Новый год

Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на Новый год - РИА Новости, 30.12.2022

Нарколог дал советы по употреблению алкоголя на Новый год

Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин призвал за новогодним столом не закусывать алкоголь сладким... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T05:48

2022-12-30T05:48

2022-12-30T07:19

общество

новый год

новый год — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766007495_0:96:3097:1838_1920x0_80_0_0_f1df32bb7d3e0ca1e85aa4934c04eafe.jpg

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин призвал за новогодним столом не закусывать алкоголь сладким и не запивать газировкой, а также отметил, что "повышения градуса" потенциально смертельно опасно. "Хочется призвать всех, что если уж вы почему-то решили, что не можете воздержаться от употребления алкоголя в Новый год, то старайтесь на празднике не закусывать алкоголь, а запивать еду. Другими словами, алкоголь ни при каких условиях не должен быть во главе вашего застолья", – сказал он РИА Новости. "Помните, что еда должна быть легкой, точно не сладкой – конфеты, шоколад или торт, – поскольку сладкое задерживает выведение алкоголя из организма. Не запивайте алкоголь газированными напитками: наличие углекислого газа увеличивает всасываемость и может случиться катастрофический эффект с нарастанием алкогольного опьянения", – отметил Скрябин. По его словам, наличие или отсутствие каких-либо особенных закусок или блюд на праздничном столе не повысит защиту организма от токсических эффектов алкоголя. "Спиртное воздействует на употребляющего вне зависимости от съеденного и зависит от количества выпитого, неважно, чередовали вы его с неалкогольными напитками или нет", – подчеркнул он. Врач отметил, что никакие превентивные меры не помогут, так как главное и основное действие алкоголя на организм – токсическое. Избежать последствий не получится. Он отметил, что пить спиртное стоит в как можно меньших дозах и выдерживать как можно большие временные промежутки между употреблениями. А распространенное представление о необходимости "повышения градуса" вообще вредно и потенциально смертельно опасно, отметил нарколог. "Таким образом, оптимальным решением будет отказаться от горячительных напитков совсем. Новый год – праздник, а не повод для употребления спиртного", – заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221230/vrach-1842376794.html

https://ria.ru/20221230/vino-1842380289.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, новый год