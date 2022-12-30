https://ria.ru/20221230/aes-1842504700.html

На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС

На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС - РИА Новости, 30.12.2022

На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС

Все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков запущены в работу на полную мощность, сообщили в пятницу в национальной компании "Энергоатом". РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T16:11

2022-12-30T16:11

2022-12-30T16:11

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков запущены в работу на полную мощность, сообщили в пятницу в национальной компании "Энергоатом". "Все 9 блоков отечественных атомных электростанций на подконтрольной государству территории работают на максимальной имеющейся мощности и выдают в украинскую энергосистему 7200 МВт", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале. "Энергоатом" 18 декабря сообщал об ограничении атомной генерации на Украине, поскольку полноценная работа всех объектов энергоинфраструктуры еще не была восстановлена.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, энергоатом, ситуация в днр и лнр