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На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС - РИА Новости, 30.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС
На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС - РИА Новости, 30.12.2022
На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС
Все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков запущены в работу на полную мощность, сообщили в пятницу в национальной компании "Энергоатом". РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:11
2022-12-30T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
энергоатом
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков запущены в работу на полную мощность, сообщили в пятницу в национальной компании "Энергоатом". "Все 9 блоков отечественных атомных электростанций на подконтрольной государству территории работают на максимальной имеющейся мощности и выдают в украинскую энергосистему 7200 МВт", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале. "Энергоатом" 18 декабря сообщал об ограничении атомной генерации на Украине, поскольку полноценная работа всех объектов энергоинфраструктуры еще не была восстановлена.
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в мире, украина, энергоатом, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Энергоатом, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:11 30.12.2022
 
На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС

"Энергоатом": девять подконтрольных Украине энергоблоков АЭС работают на полную мощность

© Фото : @rnppofficial/TelegramЧетвертый блок Ровенской АЭС, Украина
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© Фото : @rnppofficial/Telegram
Четвертый блок Ровенской АЭС, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков запущены в работу на полную мощность, сообщили в пятницу в национальной компании "Энергоатом".
"Все 9 блоков отечественных атомных электростанций на подконтрольной государству территории работают на максимальной имеющейся мощности и выдают в украинскую энергосистему 7200 МВт", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале.
"Энергоатом" 18 декабря сообщал об ограничении атомной генерации на Украине, поскольку полноценная работа всех объектов энергоинфраструктуры еще не была восстановлена.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭнергоатомСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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