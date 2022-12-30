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На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС
На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС - РИА Новости, 30.12.2022
На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС
Все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков запущены в работу на полную мощность, сообщили в пятницу в национальной компании "Энергоатом". РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T16:11
2022-12-30T16:11
2022-12-30T16:11
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украина
энергоатом
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Все девять подконтрольных Украине атомных энергоблоков запущены в работу на полную мощность, сообщили в пятницу в национальной компании "Энергоатом". "Все 9 блоков отечественных атомных электростанций на подконтрольной государству территории работают на максимальной имеющейся мощности и выдают в украинскую энергосистему 7200 МВт", - говорится в сообщении "Энергоатома" в Telegram-канале. "Энергоатом" 18 декабря сообщал об ограничении атомной генерации на Украине, поскольку полноценная работа всех объектов энергоинфраструктуры еще не была восстановлена.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, энергоатом, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Энергоатом, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине запустили в работу все девять подконтрольных энергоблоков АЭС
"Энергоатом": девять подконтрольных Украине энергоблоков АЭС работают на полную мощность