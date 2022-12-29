https://ria.ru/20221229/zhelaniya-1842336383.html

Губернатор Петербурга исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"

Губернатор Петербурга исполнил желания детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 29.12.2022

Губернатор Петербурга исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил желания детей в рамках акций "Елка желаний" и "Дерево желаний", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:39

2022-12-29T19:39

2022-12-29T19:39

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил желания детей в рамках акций "Елка желаний" и "Дерево желаний", сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В четверг в Смольном губернатор встретился с детьми, которые оставили свои пожелания на благотворительных акциях – петербургской – "Дерево желаний" и Всероссийской – "Елка желаний". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция "Дерево желаний" состоялась в Петербурге в восьмой раз. В этом году свои пожелания оставили не только юные петербуржцы, но и дети из города-побратима Мариуполя. Всего дети послали более тысячи открыток. Беглов в Петербурге и Москве взял несколько открыток с пожеланиями ребят. Отмечается, что желания детей из Мариуполя уже исполнены. Подарки по просьбе губернатора доставят детям в канун Нового года. "Отцы нескольких детей, приглашенных на сегодняшнюю встречу, находились или находятся на военной службе в зоне специальной военной операции. Василиса и Иван – их папа был там с июля по сентябрь 2022 года - получили "умные часы", а Алексей из семьи мобилизованного - сертификат на поездку в Великий Устюг. Варвара и Иван, чей папа сегодня защищает Россию, в подарок получили говорящую куклу и игрушку-динозавра", - говорится в сообщении. Также сообщается, что Тимофей, семья которого приехала из Донецка, посмотрит столицу России, Игорь получил в подарок детский фотоаппарат. Софья получила в подарок сертификат на приобретение цифрового пианино, Маргарита – набор для бисероплетения браслетов. Подарки другим участникам акций вручают Дед Мороз и Снегурочка на праздничных утренниках с анимационным шоу, которые проходят в районных администрациях с 26 декабря по до 30 декабря.

https://ria.ru/20221228/zhelanie-1842036440.html

https://ria.ru/20221229/elka-1842218412.html

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общество, александр беглов, дед мороз, снегурочка, санкт-петербург, россия, мариуполь