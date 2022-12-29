Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Петербурга исполнил желания детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
https://ria.ru/20221229/zhelaniya-1842336383.html
Губернатор Петербурга исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"
Губернатор Петербурга исполнил желания детей в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 29.12.2022
Губернатор Петербурга исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил желания детей в рамках акций "Елка желаний" и "Дерево желаний", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:39
2022-12-29T19:39
новый год — 2023
общество
александр беглов
дед мороз
снегурочка
санкт-петербург
россия
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842335471_0:0:2720:1530_1920x0_80_0_0_5cc8f99c5c237dbed68ffd08fde7dfa0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил желания детей в рамках акций "Елка желаний" и "Дерево желаний", сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В четверг в Смольном губернатор встретился с детьми, которые оставили свои пожелания на благотворительных акциях – петербургской – "Дерево желаний" и Всероссийской – "Елка желаний". Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция "Дерево желаний" состоялась в Петербурге в восьмой раз. В этом году свои пожелания оставили не только юные петербуржцы, но и дети из города-побратима Мариуполя. Всего дети послали более тысячи открыток. Беглов в Петербурге и Москве взял несколько открыток с пожеланиями ребят. Отмечается, что желания детей из Мариуполя уже исполнены. Подарки по просьбе губернатора доставят детям в канун Нового года. "Отцы нескольких детей, приглашенных на сегодняшнюю встречу, находились или находятся на военной службе в зоне специальной военной операции. Василиса и Иван – их папа был там с июля по сентябрь 2022 года - получили "умные часы", а Алексей из семьи мобилизованного - сертификат на поездку в Великий Устюг. Варвара и Иван, чей папа сегодня защищает Россию, в подарок получили говорящую куклу и игрушку-динозавра", - говорится в сообщении. Также сообщается, что Тимофей, семья которого приехала из Донецка, посмотрит столицу России, Игорь получил в подарок детский фотоаппарат. Софья получила в подарок сертификат на приобретение цифрового пианино, Маргарита – набор для бисероплетения браслетов. Подарки другим участникам акций вручают Дед Мороз и Снегурочка на праздничных утренниках с анимационным шоу, которые проходят в районных администрациях с 26 декабря по до 30 декабря.
https://ria.ru/20221228/zhelanie-1842036440.html
https://ria.ru/20221229/elka-1842218412.html
санкт-петербург
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842335471_157:0:2544:1790_1920x0_80_0_0_e2f09e0d8394e3794642150e3a4e1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр беглов, дед мороз, снегурочка, санкт-петербург, россия, мариуполь
Новый год — 2023, Общество, Александр Беглов, Дед Мороз, Снегурочка, Санкт-Петербург, Россия, Мариуполь
19:39 29.12.2022
 
Губернатор Петербурга исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"

Губернатор Петербурга Беглов исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"

© Фото : пресс-служба администрации Санкт‑ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с детьми, которые оставили свои пожелания на акциях "Дерево желаний" и "Елка желаний"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с детьми, которые оставили свои пожелания на акциях Дерево желаний и Елка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Санкт‑Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с детьми, которые оставили свои пожелания на акциях "Дерево желаний" и "Елка желаний"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов исполнил желания детей в рамках акций "Елка желаний" и "Дерево желаний", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В четверг в Смольном губернатор встретился с детьми, которые оставили свои пожелания на благотворительных акциях – петербургской – "Дерево желаний" и Всероссийской – "Елка желаний".
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял участие в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 19:56Новый год — 2023
Глава СК на "Елке желаний" исполнил новогодние мечты трех детей
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция "Дерево желаний" состоялась в Петербурге в восьмой раз. В этом году свои пожелания оставили не только юные петербуржцы, но и дети из города-побратима Мариуполя. Всего дети послали более тысячи открыток.
Беглов в Петербурге и Москве взял несколько открыток с пожеланиями ребят. Отмечается, что желания детей из Мариуполя уже исполнены. Подарки по просьбе губернатора доставят детям в канун Нового года.
"Отцы нескольких детей, приглашенных на сегодняшнюю встречу, находились или находятся на военной службе в зоне специальной военной операции. Василиса и Иван – их папа был там с июля по сентябрь 2022 года - получили "умные часы", а Алексей из семьи мобилизованного - сертификат на поездку в Великий Устюг. Варвара и Иван, чей папа сегодня защищает Россию, в подарок получили говорящую куклу и игрушку-динозавра", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Тимофей, семья которого приехала из Донецка, посмотрит столицу России, Игорь получил в подарок детский фотоаппарат. Софья получила в подарок сертификат на приобретение цифрового пианино, Маргарита – набор для бисероплетения браслетов.
Подарки другим участникам акций вручают Дед Мороз и Снегурочка на праздничных утренниках с анимационным шоу, которые проходят в районных администрациях с 26 декабря по до 30 декабря.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник встретился с детьми в рамках всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 14:32Новый год — 2023
Пасечник встретился с детьми в рамках акции "Елка желаний"
 
Новый год — 2023ОбществоАлександр БегловДед МорозСнегурочкаСанкт-ПетербургРоссияМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала