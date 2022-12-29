https://ria.ru/20221229/zhelaniya-1842144567.html
Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке
Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке - РИА Новости, 29.12.2022
Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке
Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний" и пообещал организовать для Евы Буркат из... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:07
2022-12-29T12:07
2022-12-29T12:07
новый год — 2023
общество
дальний восток
санкт-петербург
юрий трутнев
новый год
елка желаний
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c82ca821174da17a0eeaf97619d377b4.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний" и пообещал организовать для Евы Буркат из Санкт-Петербурга катание на собачьей упряжке, а Никите Ярмоленко из Мариуполя подарить трюковой самокат. Вице-премьер поблагодарил инициаторов акции "Ёлка желаний" за возможность сделать подарки детям перед Новым годом. "Сейчас сложное время. И немножко добавить количество добра в этот мир очень здорово, поэтому с большим удовольствием помогу ребятам", - добавил он. Акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции - подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этому году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.
дальний восток
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_08d049cf164069dc279951edca5b7e50.jpg
Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
2022-12-29T12:07
true
PT2M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальний восток, санкт-петербург, юрий трутнев, новый год, елка желаний, россия, видео
Новый год — 2023, Общество, Дальний Восток, Санкт-Петербург, Юрий Трутнев, Новый год, Елка желаний, Россия
Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний" и пообещал организовать для Евы Буркат из Санкт-Петербурга катание на собачьей упряжке, а Никите Ярмоленко из Мариуполя подарить трюковой самокат.
2022-12-29T12:07
true
PT2M42S
Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке
Трутнев исполнит желания мальчика Никиты о самокате и девочки Евы о катании на собаках
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний" и пообещал организовать для Евы Буркат из Санкт-Петербурга катание на собачьей упряжке, а Никите Ярмоленко из Мариуполя подарить трюковой самокат.
"Никита, Донецкая Народная Республика, 7 лет, мечтает о трюковом самокате. Я не знаю, что такое трюковой самокат, но найдем. Ева Буркат, Санкт-Петербург, 5 лет, мечтает покататься на собачьей упряжке. Это еще проще – у нас на Дальнем Востоке с собачьими упряжками всё хорошо", - сказал Трутнев, сняв с "Ёлки желаний" сразу две открытки с описаниями новогодних пожеланий ребят.
Вице-премьер поблагодарил инициаторов акции "Ёлка желаний" за возможность сделать подарки детям перед Новым годом. "Сейчас сложное время. И немножко добавить количество добра в этот мир очень здорово, поэтому с большим удовольствием помогу ребятам", - добавил он.
Акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции - подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этому году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.