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Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке

Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке - РИА Новости, 29.12.2022

Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке

Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний" и пообещал организовать для Евы Буркат из... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:07

2022-12-29T12:07

2022-12-29T12:07

новый год — 2023

общество

дальний восток

санкт-петербург

юрий трутнев

новый год

елка желаний

россия

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний" и пообещал организовать для Евы Буркат из Санкт-Петербурга катание на собачьей упряжке, а Никите Ярмоленко из Мариуполя подарить трюковой самокат. Вице-премьер поблагодарил инициаторов акции "Ёлка желаний" за возможность сделать подарки детям перед Новым годом. "Сейчас сложное время. И немножко добавить количество добра в этот мир очень здорово, поэтому с большим удовольствием помогу ребятам", - добавил он. Акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции - подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этому году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, дальний восток, санкт-петербург, юрий трутнев, новый год, елка желаний, россия, видео