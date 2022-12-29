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Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке - РИА Новости, 29.12.2022
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Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке
Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке - РИА Новости, 29.12.2022
Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке
Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний" и пообещал организовать для Евы Буркат из... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:07
2022-12-29T12:07
новый год — 2023
общество
дальний восток
санкт-петербург
юрий трутнев
новый год
елка желаний
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний" и пообещал организовать для Евы Буркат из Санкт-Петербурга катание на собачьей упряжке, а Никите Ярмоленко из Мариуполя подарить трюковой самокат. Вице-премьер поблагодарил инициаторов акции "Ёлка желаний" за возможность сделать подарки детям перед Новым годом. "Сейчас сложное время. И немножко добавить количество добра в этот мир очень здорово, поэтому с большим удовольствием помогу ребятам", - добавил он. Акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции - подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этому году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.
дальний восток
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
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РИА Новости
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общество, дальний восток, санкт-петербург, юрий трутнев, новый год, елка желаний, россия, видео
Новый год — 2023, Общество, Дальний Восток, Санкт-Петербург, Юрий Трутнев, Новый год, Елка желаний, Россия
Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний" и пообещал организовать для Евы Буркат из Санкт-Петербурга катание на собачьей упряжке, а Никите Ярмоленко из Мариуполя подарить трюковой самокат.
2022-12-29T12:07
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12:07 29.12.2022
 
Трутнев исполнит желания детей о самокате и катании на собачьей упряжке

Трутнев исполнит желания мальчика Никиты о самокате и девочки Евы о катании на собаках

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев принял участие в акции "Ёлка желаний" и пообещал организовать для Евы Буркат из Санкт-Петербурга катание на собачьей упряжке, а Никите Ярмоленко из Мариуполя подарить трюковой самокат.
"Никита, Донецкая Народная Республика, 7 лет, мечтает о трюковом самокате. Я не знаю, что такое трюковой самокат, но найдем. Ева Буркат, Санкт-Петербург, 5 лет, мечтает покататься на собачьей упряжке. Это еще проще – у нас на Дальнем Востоке с собачьими упряжками всё хорошо", - сказал Трутнев, сняв с "Ёлки желаний" сразу две открытки с описаниями новогодних пожеланий ребят.
Вице-премьер поблагодарил инициаторов акции "Ёлка желаний" за возможность сделать подарки детям перед Новым годом. "Сейчас сложное время. И немножко добавить количество добра в этот мир очень здорово, поэтому с большим удовольствием помогу ребятам", - добавил он.
Акция "Елка желаний" проходит уже в пятый раз, ее инициатором стал президент России Владимир Путин. Цель акции - подарить ощущение новогоднего праздника тем, кому сейчас трудно, в этому году на "Елку желаний" отправили свои послания дети из Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Акция продлится до 28 февраля 2023 года.
 
Новый год — 2023ОбществоДальний ВостокСанкт-ПетербургЮрий ТрутневНовый годЕлка желанийРоссия
 
 
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