https://ria.ru/20221229/zhelanie-1842178335.html

Силуанов исполнит желание мальчика об экскурсии на мультстудию

Силуанов исполнит желание мальчика об экскурсии на мультстудию - РИА Новости, 29.12.2022

Силуанов исполнит желание мальчика об экскурсии на мультстудию

Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту Игоря Каштанова из Орловской области - посетить студию... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:11

2022-12-29T13:11

2022-12-29T13:11

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антон силуанов

россия

орловская область

елка желаний

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту Игоря Каштанова из Орловской области - посетить студию создания мультфильмов. "Игорь Каштанов, 10 лет, из Орловской области. Мечтает об экскурсии на студию создания мультфильмов. Очень здорово. У меня тоже такие желания были. Можно сказать, что наши желания совпали практически, потому что в это же время (в возрасте десяти лет - ред.) всегда с удовольствием смотрел мультфильмы", - прокомментировал желание мальчика министр. Силуанов отметил, что смотрел с удовольствием советские мультфильмы. "Самые, наверное, запоминающиеся, самые известные - "Ну, погоди!". У мне все время возникала мысль - как они (мультфильмы - ред.) делаются, как оживают герои? Потому что когда были кукольные, не такие интересные, когда это все-таки в движении, когда настоящая мультипликация. Если мы вместе с Игорем посетим нашу студию мультфильмов, я думаю, что это будет нам обоим очень интересно и познавательно, так что желание будет исполнено", - сказал министр. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.

https://ria.ru/20221228/zhelaniya-1841862914.html

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антон силуанов, россия, орловская область, елка желаний