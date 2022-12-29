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Силуанов исполнит желание мальчика об экскурсии на мультстудию - РИА Новости, 29.12.2022
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Силуанов исполнит желание мальчика об экскурсии на мультстудию
Силуанов исполнит желание мальчика об экскурсии на мультстудию - РИА Новости, 29.12.2022
Силуанов исполнит желание мальчика об экскурсии на мультстудию
Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту Игоря Каштанова из Орловской области - посетить студию... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:11
2022-12-29T13:11
новый год — 2023
антон силуанов
россия
орловская область
елка желаний
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту Игоря Каштанова из Орловской области - посетить студию создания мультфильмов. "Игорь Каштанов, 10 лет, из Орловской области. Мечтает об экскурсии на студию создания мультфильмов. Очень здорово. У меня тоже такие желания были. Можно сказать, что наши желания совпали практически, потому что в это же время (в возрасте десяти лет - ред.) всегда с удовольствием смотрел мультфильмы", - прокомментировал желание мальчика министр. Силуанов отметил, что смотрел с удовольствием советские мультфильмы. "Самые, наверное, запоминающиеся, самые известные - "Ну, погоди!". У мне все время возникала мысль - как они (мультфильмы - ред.) делаются, как оживают герои? Потому что когда были кукольные, не такие интересные, когда это все-таки в движении, когда настоящая мультипликация. Если мы вместе с Игорем посетим нашу студию мультфильмов, я думаю, что это будет нам обоим очень интересно и познавательно, так что желание будет исполнено", - сказал министр. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
https://ria.ru/20221228/zhelaniya-1841862914.html
россия
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антон силуанов, россия, орловская область, елка желаний
Новый год — 2023, Антон Силуанов, Россия, Орловская область, Елка желаний
13:11 29.12.2022
 
Силуанов исполнит желание мальчика об экскурсии на мультстудию

Силуанов исполнит желание мальчика Игоря из Орловской области об экскурсии на мультстудию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний" в Доме правительства РФ
Акция Елка желаний в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Акция "Елка желаний" в Доме правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции "Елка желаний" и пообещал исполнить мечту Игоря Каштанова из Орловской области - посетить студию создания мультфильмов.
"Игорь Каштанов, 10 лет, из Орловской области. Мечтает об экскурсии на студию создания мультфильмов. Очень здорово. У меня тоже такие желания были. Можно сказать, что наши желания совпали практически, потому что в это же время (в возрасте десяти лет - ред.) всегда с удовольствием смотрел мультфильмы", - прокомментировал желание мальчика министр.
Силуанов отметил, что смотрел с удовольствием советские мультфильмы. "Самые, наверное, запоминающиеся, самые известные - "Ну, погоди!". У мне все время возникала мысль - как они (мультфильмы - ред.) делаются, как оживают герои? Потому что когда были кукольные, не такие интересные, когда это все-таки в движении, когда настоящая мультипликация. Если мы вместе с Игорем посетим нашу студию мультфильмов, я думаю, что это будет нам обоим очень интересно и познавательно, так что желание будет исполнено", - сказал министр.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля. В этом году в ней также примут участие жители присоединенных территорий РФ.
Глава МЧС России Александр Куренков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря, 12:20Новый год — 2023
Глава МЧС на "Елке желаний" пообещал исполнить мечты трех детей
 
Новый год — 2023Антон СилуановРоссияОрловская областьЕлка желаний
 
 
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