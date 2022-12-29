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Глава Бурятии исполнил мечту девочки о велосипеде - РИА Новости, 29.12.2022
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Глава Бурятии исполнил мечту девочки о велосипеде
Глава Бурятии исполнил мечту девочки о велосипеде - РИА Новости, 29.12.2022
Глава Бурятии исполнил мечту девочки о велосипеде
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту 5-летней девочки о новом велосипеде в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T11:11
2022-12-29T11:16
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общество
алексей цыденов
дед мороз
россия
новый год
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УЛАН-УДЭ, 29 дек – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту 5-летней девочки о новом велосипеде в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". Шар с желанием девочки глава региона снял с ёлки в понедельник. "Мне попалось новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево. Она попросила у Деда Мороза велосипед. Вместе уже обкатали его", - написал Цыденов в своем телеграм-канале."Эта акция приносит радость больше нам, взрослым: когда видишь радость ребенка, получающего долгожданный подарок – это здорово", - подчеркнул он. Акция "Ёлка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". За время её существования было исполнено более 60 тысяч желаний. Такие акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а с 2021 года к акции присоединились и палаты Федерального собрания России.
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
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общество, алексей цыденов, дед мороз, россия, новый год
Новый год — 2023, Общество, Алексей Цыденов, Дед Мороз, Россия, Новый год
11:11 29.12.2022 (обновлено: 11:16 29.12.2022)
 
Глава Бурятии исполнил мечту девочки о велосипеде

Глава Бурятии Цыденов исполнил мечту пятилетней Саши из Заиграево о новом велосипеде

© Фото : Алексей Цыденов/TelegramГлава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 29 дек – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту 5-летней девочки о новом велосипеде в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний".
Шар с желанием девочки глава региона снял с ёлки в понедельник.
"Мне попалось новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево. Она попросила у Деда Мороза велосипед. Вместе уже обкатали его", - написал Цыденов в своем телеграм-канале.
"Эта акция приносит радость больше нам, взрослым: когда видишь радость ребенка, получающего долгожданный подарок – это здорово", - подчеркнул он.
Акция "Ёлка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". За время её существования было исполнено более 60 тысяч желаний. Такие акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а с 2021 года к акции присоединились и палаты Федерального собрания России.
© Фото : Алексей Цыденов/TelegramГлава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
1 из 2
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
© Фото : Алексей Цыденов/TelegramГлава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
2 из 2
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
1 из 2
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
2 из 2
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
 
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