Глава Бурятии исполнил мечту девочки о велосипеде

УЛАН-УДЭ, 29 дек – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту 5-летней девочки о новом велосипеде в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". Шар с желанием девочки глава региона снял с ёлки в понедельник. "Мне попалось новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево. Она попросила у Деда Мороза велосипед. Вместе уже обкатали его", - написал Цыденов в своем телеграм-канале."Эта акция приносит радость больше нам, взрослым: когда видишь радость ребенка, получающего долгожданный подарок – это здорово", - подчеркнул он. Акция "Ёлка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". За время её существования было исполнено более 60 тысяч желаний. Такие акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а с 2021 года к акции присоединились и палаты Федерального собрания России.
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Погладить пингвина и полетать на вертолете: министры исполнят мечты детей с "Елки желаний"
Глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание семилетнего Глеба из Ростовской области погладить настоящего пингвина. Вице-премьер РФ Александр Новак исполнит мечту Сережи Коржавина из Москвы о встрече с игроками футбольного клуба "Спартак".
Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево
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УЛАН-УДЭ, 29 дек – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту 5-летней девочки о новом велосипеде в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний".
Шар с желанием девочки глава региона снял с ёлки в понедельник.
"Мне попалось новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево. Она попросила у Деда Мороза велосипед. Вместе уже обкатали его", - написал Цыденов в своем телеграм-канале.
"Эта акция приносит радость больше нам, взрослым: когда видишь радость ребенка, получающего долгожданный подарок – это здорово", - подчеркнул он.
Акция "Ёлка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". За время её существования было исполнено более 60 тысяч желаний. Такие акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а с 2021 года к акции присоединились и палаты Федерального собрания России.
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