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Глава Бурятии исполнил мечту девочки о велосипеде

Глава Бурятии исполнил мечту девочки о велосипеде - РИА Новости, 29.12.2022

Глава Бурятии исполнил мечту девочки о велосипеде

Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту 5-летней девочки о новом велосипеде в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". РИА Новости, 29.12.2022

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общество

алексей цыденов

дед мороз

россия

новый год

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УЛАН-УДЭ, 29 дек – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов исполнил мечту 5-летней девочки о новом велосипеде в рамках всероссийской акции "Ёлка желаний". Шар с желанием девочки глава региона снял с ёлки в понедельник. "Мне попалось новогоднее желание Саши Шаракчиновой из Заиграево. Она попросила у Деда Мороза велосипед. Вместе уже обкатали его", - написал Цыденов в своем телеграм-канале."Эта акция приносит радость больше нам, взрослым: когда видишь радость ребенка, получающего долгожданный подарок – это здорово", - подчеркнул он. Акция "Ёлка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". За время её существования было исполнено более 60 тысяч желаний. Такие акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а с 2021 года к акции присоединились и палаты Федерального собрания России.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, алексей цыденов, дед мороз, россия, новый год