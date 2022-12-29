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Ростовские врачи рассказали, как "не уйти в запой" на новогодние праздники

Ростовские врачи рассказали, как "не уйти в запой" на новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2022

Ростовские врачи рассказали, как "не уйти в запой" на новогодние праздники

Умеренное употребление алкоголя, прогулки на свежем воздухе, прохладный душ и полноценный сон помогут не перегрузить организм за время длительных новогодних... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T14:59

2022-12-29T14:59

2022-12-29T15:02

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости. Умеренное употребление алкоголя, прогулки на свежем воздухе, прохладный душ и полноценный сон помогут не перегрузить организм за время длительных новогодних праздников и войти в привычный ритм жизни после них, рассказала журналистам главный врач наркологического диспансера Ростовской области Елена Малышко. По ее словам, входить в праздники стоит, выпивая небольшое количество алкоголя, и далее оставлять градус употребляемых напитков на том же уровне либо повышать его. При этом смешивать газированные напитки с крепкими нельзя, так же как и переедать, усиливая нагрузку на организм. Кроме того, по мнению Малышко, нужно всегда помнить свою норму, и "не пить только потому, что все поднимают рюмку". "Наиболее отравляющее воздействие на организм оказывает ацетальдегид, в который перерабатывается алкоголь, поэтому чтобы быстрее вывести его из организма нужно вовремя остановиться, подышать свежим воздухом, принять желательно прохладный душ и обязательно поспать", - сказала она. Малышко добавила, что курение и недостаток сна усугубляют тягостные физические ощущения после употребления алкоголя. Для ускорения обменных процессов, которые выводят алкоголь из организма, специалист также рекомендовала умеренные физические нагрузки.

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Владимир Лаврентьев

новый год, общество, ростовская область, россия, алкоголь, праздники, праздник