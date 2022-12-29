Рейтинг@Mail.ru
Ростовские врачи рассказали, как "не уйти в запой" на новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
https://ria.ru/20221229/zapoy-1842227154.html
Ростовские врачи рассказали, как "не уйти в запой" на новогодние праздники
Ростовские врачи рассказали, как "не уйти в запой" на новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2022
Ростовские врачи рассказали, как "не уйти в запой" на новогодние праздники
Умеренное употребление алкоголя, прогулки на свежем воздухе, прохладный душ и полноценный сон помогут не перегрузить организм за время длительных новогодних... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T14:59
2022-12-29T15:02
новый год — 2023
новый год
общество
ростовская область
россия
алкоголь
праздники
праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766007495_0:96:3097:1838_1920x0_80_0_0_f1df32bb7d3e0ca1e85aa4934c04eafe.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости. Умеренное употребление алкоголя, прогулки на свежем воздухе, прохладный душ и полноценный сон помогут не перегрузить организм за время длительных новогодних праздников и войти в привычный ритм жизни после них, рассказала журналистам главный врач наркологического диспансера Ростовской области Елена Малышко. По ее словам, входить в праздники стоит, выпивая небольшое количество алкоголя, и далее оставлять градус употребляемых напитков на том же уровне либо повышать его. При этом смешивать газированные напитки с крепкими нельзя, так же как и переедать, усиливая нагрузку на организм. Кроме того, по мнению Малышко, нужно всегда помнить свою норму, и "не пить только потому, что все поднимают рюмку". "Наиболее отравляющее воздействие на организм оказывает ацетальдегид, в который перерабатывается алкоголь, поэтому чтобы быстрее вывести его из организма нужно вовремя остановиться, подышать свежим воздухом, принять желательно прохладный душ и обязательно поспать", - сказала она. Малышко добавила, что курение и недостаток сна усугубляют тягостные физические ощущения после употребления алкоголя. Для ускорения обменных процессов, которые выводят алкоголь из организма, специалист также рекомендовала умеренные физические нагрузки.
https://ria.ru/20221229/novyy_god-1842138780.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766007495_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_bc596d9d875ea7d1f62135719e25e6bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новый год, общество, ростовская область, россия, алкоголь, праздники, праздник
Новый год — 2023, Новый год, Общество, Ростовская область, Россия, Алкоголь, праздники, Праздник
14:59 29.12.2022 (обновлено: 15:02 29.12.2022)
 
Ростовские врачи рассказали, как "не уйти в запой" на новогодние праздники

Врач Малышко: входить в праздники стоит, выпивая небольшое количество алкоголя

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкШампанское на новогоднем столе
Шампанское на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Шампанское на новогоднем столе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости. Умеренное употребление алкоголя, прогулки на свежем воздухе, прохладный душ и полноценный сон помогут не перегрузить организм за время длительных новогодних праздников и войти в привычный ритм жизни после них, рассказала журналистам главный врач наркологического диспансера Ростовской области Елена Малышко.
По ее словам, входить в праздники стоит, выпивая небольшое количество алкоголя, и далее оставлять градус употребляемых напитков на том же уровне либо повышать его. При этом смешивать газированные напитки с крепкими нельзя, так же как и переедать, усиливая нагрузку на организм. Кроме того, по мнению Малышко, нужно всегда помнить свою норму, и "не пить только потому, что все поднимают рюмку".
Новогодний стол - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 11:53Новый год — 2023
Роспотребнадзор рассказал, какие новогодние блюда не стоит хранить
"Наиболее отравляющее воздействие на организм оказывает ацетальдегид, в который перерабатывается алкоголь, поэтому чтобы быстрее вывести его из организма нужно вовремя остановиться, подышать свежим воздухом, принять желательно прохладный душ и обязательно поспать", - сказала она. Малышко добавила, что курение и недостаток сна усугубляют тягостные физические ощущения после употребления алкоголя.
Для ускорения обменных процессов, которые выводят алкоголь из организма, специалист также рекомендовала умеренные физические нагрузки.
Опрос
Каким был для вас этот год?
Проголосовали:6437
Вчера, 14:52Новый год — 2023
 
Новый год — 2023Новый годОбществоРостовская областьРоссияАлкогольпраздникиПраздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала